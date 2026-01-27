Nem tetszik a kormány? Akkor Brüsszel elzárja a pénzcsapot

Az Európai Parlament költségvetésért felelős szakbizottságai újabb, kifejezetten Magyarországot célzó vitát tartottak a hazánktól jogtalanul visszatartott uniós forrásokról. Zsigmond Barna Pál közösségi oldalán hangsúlyozta: az ülés nem a jogállamiságról szólt, hanem a választások előtti politikai machináció része volt.

Kollár Kinga tiszás EP-képviselő gondolkodás nélkül tapsol Brüsszel jogállamisági színjátékához (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Kettős mérce és nyílt befolyásolási kísérlet

A politikus szerint az Európai Parlament baloldali-liberális-zöld többsége világossá tette, hogy akár a magyar források teljes befagyasztását is elfogadhatónak tartaná. Álláspontja szerint ennek semmi köze a jogállamisághoz, sokkal inkább ahhoz, hogy Magyarországon nem az általuk kívánatosnak tartott politikai erő van hatalmon.

Ha Magyarországon megvalósulna a lengyel modell, azonnal megnyílnának a pénzcsapok, és a jogállamisági aggályok egyik napról a másikra eltűnnének”

– fogalmazott a parlamenti államtitkár. Zsigmond Barna Pál elfogadhatatlannak nevezte, hogy a magyar választások előtt ilyen eszközökkel próbálják befolyásolni a választói akaratot. Felidézte: