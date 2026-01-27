Nem tetszik a kormány? Akkor Brüsszel elzárja a pénzcsapot

Az Európai Parlament költségvetésért felelős szakbizottságai újabb, kifejezetten Magyarországot célzó vitát tartottak a hazánktól jogtalanul visszatartott uniós forrásokról. Zsigmond Barna Pál közösségi oldalán hangsúlyozta: az ülés nem a jogállamiságról szólt, hanem a választások előtti politikai machináció része volt.
Kettős mérce és nyílt befolyásolási kísérlet
A politikus szerint az Európai Parlament baloldali-liberális-zöld többsége világossá tette, hogy akár a magyar források teljes befagyasztását is elfogadhatónak tartaná. Álláspontja szerint ennek semmi köze a jogállamisághoz, sokkal inkább ahhoz, hogy Magyarországon nem az általuk kívánatosnak tartott politikai erő van hatalmon.
Ha Magyarországon megvalósulna a lengyel modell, azonnal megnyílnának a pénzcsapok, és a jogállamisági aggályok egyik napról a másikra eltűnnének”
– fogalmazott a parlamenti államtitkár. Zsigmond Barna Pál elfogadhatatlannak nevezte, hogy a magyar választások előtt ilyen eszközökkel próbálják befolyásolni a választói akaratot. Felidézte:
Az egyik költségvetési szakbizottsági ülésen Kollár Kinga, a Tisza Párt képviselője maga is elismerte, hogy számukra politikailag előnyös, ha az uniós forrásokat visszatartják Magyarországtól.
Ordító kettős mérce
A politikus szerint mindez éles ellentétben áll azzal, ahogyan más országokat kezel Brüsszel:
Egyes tagállamok feltételek nélkül jutnak pénzhez, miközben Ukrajna esetében 90 milliárd euró hitel azonnali folyósításáról beszélnek, sőt ezt egyesek még keveslik is.
Zsigmond Barna Pál úgy látja, ez világosan bizonyítja a jogállamisági mechanizmus képmutató, kettős mércén alapuló alkalmazását, amelyet Magyarország határozottan visszautasít.