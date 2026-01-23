Úton az alkoholizmus felé az EU fődiplomatája – videó

Hírlevél
33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ilyen külügyi főképviselővel az Európai Unió jó kezekben van. Kaja Kallas elszólta magát: már nem bírja józanul – Zsigmond Barna Pál osztott meg videót, amelyben az is kiderül miért léphet az ivás útjára az uniós csúcsdiplomata. Nem ő lenne az első.
Kaja Kallasnak inni lenne kedve, amikor ránéz a világra. Dömötör Csaba megnyugtatott mindenkit: ilyen külügyi főképviselővel az Európai Unió jó kezekben van – írta Zsigmond Barna Pál Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on October 13, 2025, shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas shaking hands during a joint press-conference following talks in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Mint ismeretes, Az EU külügyi főképviselője zárt ajtók mögött szabadosan fogalmazott a világ állásáról.

Kaja Kallas a beszámolók szerint szabadosan olyan rossznak írta le a világ helyzetét, hogy szerinte most jött el az ideje a lerészegedésnek.

Kaja Kallas Juncker útján?

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, az EU csókkirálya egy NATO-csúcson bebizonyította, hogy alkalmatlan feladata ellátására. A tántorgó elnöknek kollegái (azaz államfők) segítettek eljutni a csúcstalálkozót lezáró gálavacsorára.

Juncker szédelgését hátfájdalmaival magyarázta. Feltehetően az azt megelőző ENSZ-csúcstalálkozón is hátfájdalmai miatt ment neki a tárgyaknak és kollegáinak. Furcsán viselkedett, és láthatóan egy kicsit mindenki szégyellte magát miatta.

Juncker egyébként – hivatalosan – kigyógyult alkoholista, azt még baloldali európai újságok is megírták, hogy korábban volt elvonókúrán. Kérdés, hogy mennyire volt a kúra sikeres, mindenesetre az európai politikus így is sokra vihette.

 

