Úton az alkoholizmus felé az EU fődiplomatája – videó

Kaja Kallasnak inni lenne kedve, amikor ránéz a világra. Dömötör Csaba megnyugtatott mindenkit: ilyen külügyi főképviselővel az Európai Unió jó kezekben van – írta Zsigmond Barna Pál Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken.

Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Mint ismeretes, Az EU külügyi főképviselője zárt ajtók mögött szabadosan fogalmazott a világ állásáról.

Kaja Kallas a beszámolók szerint szabadosan olyan rossznak írta le a világ helyzetét, hogy szerinte most jött el az ideje a lerészegedésnek.

Kaja Kallas Juncker útján?

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, az EU csókkirálya egy NATO-csúcson bebizonyította, hogy alkalmatlan feladata ellátására. A tántorgó elnöknek kollegái (azaz államfők) segítettek eljutni a csúcstalálkozót lezáró gálavacsorára.

Juncker szédelgését hátfájdalmaival magyarázta. Feltehetően az azt megelőző ENSZ-csúcstalálkozón is hátfájdalmai miatt ment neki a tárgyaknak és kollegáinak. Furcsán viselkedett, és láthatóan egy kicsit mindenki szégyellte magát miatta.