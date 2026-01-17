Hírlevél
magyar péter

Kapitány István a Tisza közelében a párt irányváltási szándékát igazolja

Több hónapja nyilatkozatokban sejttette, hogy kész belépni a politikába Kapitány István, aki nemrég még a Shell globális olajcég második embere volt. A Shell volt alelnökének megjelenése is azt igazolja, hogy a Tisza Párt hatalomra jutása esetén azonnal felmondaná az orosz olajszerződéseket - hívta fel a figyelmet elemzésében az Ellenpont.
magyar pétershellkapitány istvánkapitány

Új arc tűnt fel Magyar Péter társaságában, Kapitány Istváné. Az Ellenpont elemzéséből az derül ki, mindez messze nem véletlen és bizonyíték az irányváltásra. Érdemes röviden felidézni, Kapitány üzleti vezetői pályafutása a Skálából a Vasedényen át az Interagon keresztül a Shellig globális alelnöki posztjáig tartott. Mindez azért érdekes, mert Kapitány István 2024. áprilisi távozását többen úgy értékelték, hogy váratlanul érte őket, holott könnyen lehet, hogy ez már a baloldalra történő pozícionálását készítette elő.

Kapitány István
Kapitány István találkozója Magyar Péterrel aligha lehet véletlen
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Kapitány István – bár a hazai sajtóban addig csak csúcsmenedzserként volt róla szó – ezután több interjúban is elmondta, hogy a politika világa sem állna messze tőle. Feltűnt Kóka János társaságában, utóbbi pedig már korábban feltűnt a Tisza környékén: az SZDSZ volt elnökét már januárban látták a tiszás Nagy Ervinnel egymás társaságában utazni egy római repülőjáraton. A lebukást követően mindketten pozitívan nyilatkoztak a másikról. Kapitány István aztán egyre több interjúban bukkant fel. Pár hónappal később, májusban a Partizánban is szóba került – amit már korábban az ATV-ben is megerősített –, hogy nem zárkózna el politikai szerepvállalástól.

A Shell egykori második embere elmesélte, ő a Shell és a magyar kormány között is lobbizott azért, hogy LNG-t, azaz cseppfolyósított gázt tudjanak eladni az országnak energiadiverzifikáció címén, "segítségképpen". A lobbizás a jelek szerint sikeres volt: szeptemberben a kormány egy évtizedre elegendő LNG-re kötött szerződést, 2026-tól kezdődően. Ugyanakkor az üzletet nem politikai színrelépés követte, hanem egy találkozó Magyar Péterrel. Magyar Péter számára azért lehet fontos a nyugati beszerzési útvonalakat ismerő szakértőkkel való tárgyalás, mert a brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését, hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról.11 Előbbi helyett pedig éppen az LNG beszerzését erőlteti a Bizottság, ami kiegészítő elemként - ahogy a magyar kormány megkötötte a szerződést - segítség, de ha az orosz olaj kizárásával kizárólagossá - vagy közel kizárólagossá - válna, az Magyarországnak súlyos károkat okozna.

Bár a diverzifikációt a magyar kormány is hangsúlyozza, a teljes leválás gondolatát határozottan elutasította.

 

