A Tisza legújabb szakértője a nemzetközi nagytőke embere

Az év első nagy igazolásaként mutatta be szombaton Magyar Péter a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető új szakértőjét, Kapitány Istvánt. Hogy ez az igazolás pontosan milyen, az cikkünkből részletesen kiderül.
Hazugság és karrier
Kapitány István pályafutása 1987-ben indult a Shell olajvállalatnál, ahol végül a globális ügyvezető alelnöki pozícióig jutott, amelyet egészen távozásáig betöltött. Kapitány akkor csatlakozott a hazai Shellhez, amikor a céget az Interag képviselte Magyarországon, amely a Gerő László állambiztonsági SZT-tiszt által vezetett Impexhez tartozott. Schiffer András ügyvéd egy tavalyi írásában arra is felhívta a figyelmet, hogy nem Kapitány az első impexes kötődésű szereplő a Tisza környezetében: az alelnök Radnai Márk édesapja, Radnai László a Kádár-korszakban a Chemolimpexből indult.
Érdekes emellett, hogy maga Kapitány is elismerte, hogy karrierje hazugsággal indult a Shellnél. A Partizánnak tavaly májusban adott interjúban idézte fel a történetet. Elmondása szerint a nyolcvanas években, amikor a Sugár Áruházban dolgozott helyettes vezetőként, a Shell egyik felsővezetője panaszt tett náluk. Kapitány sikeresen kezelte az ügyet, ami annyira tetszett a Shell emberének, hogy megkérdezte tőle: tudna-e üzletláncokat építeni számukra. Kapitány igennel válaszolt, noha – saját bevallása szerint – valójában „fogalma sem volt, miről beszél”. Az interjúban nyíltan elismerte: kamuzott.
Egy másik műsorban szintén sokatmondó esetről beszélt. Felidézte, hogy a Shell V-Power prémium üzemanyag bevezetése előtt készült piackutatás azt mutatta, hogy a vásárlók nem lennének hajlandók többet fizetni a termékért. Kapitány azonban eltitkolta ezt az eredményt, és mást állított: „ezt a piackutatást így beraktam a fiókba, bezártam és eldobtam a kulcsot, és mondtam: ez ragyogó, jók a válaszok”. Egyik legnagyobb értékesítési sikerének pedig azt nevezte, amikor
egy alkalommal egy fűnyíróhoz is eladta a V-Powert, azt állítva, hogy egyebek mellett dinamikusabban nő majd a fű.
Az orosz vonal
A Shellnél eltöltött időszak kapcsán fontos körülmény, hogy az orosz–ukrán háború kitörése után Kapitány vezényelte le a vállalat oroszországi kivonulását. Ugyanakkor éppen ő volt az, aki 1997-ben megnyitotta az első oroszországi Shell benzinkutat, és még 2014-ben is támogatta a terjeszkedést Vlagyimir Putyin országában. Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy a Tisza – a brüsszeli elvárásokkal összhangban – leválasztaná Magyarországot az orosz energiahordozókról.
Kitüntetést kapott
Vállalati pozíciója révén Kapitány kapcsolatba került a magyar kormányzattal is. A Shell 2020-ban hosszú távú gázvásárlási szerződést kötött a kormánnyal, amelyet Szijjártó Péter történelminek nevezett. A külgazdasági és külügyminiszter Kapitány Istvánnal is találkozott a megállapodás kapcsán. 2023 áprilisában közösen adták át a Shell első magyarországi LNG-töltőállomását, Kapitány pedig még ugyanabban az évben megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. Tavaly szeptemberben a kormány újabb gázvásárlási szerződést kötött a Shell-lel.
Kapitány István útja a Shelltől a Tiszához
Ebben Kapitány már bizonyosan nem vett részt, mivel 2024-ben új kihívások keresésére hivatkozva váratlanul távozott a Shelltől. Az ATV-ben 2024 tavaszán politikai ambícióiról kérdezve úgy fogalmazott: érdekli a politika, és bármi lehetséges. Egy évvel később a Partizánban Gulyás Márton is felvetette ezt a témát, Kapitány pedig azt mondta: nincsenek konkrét tervei, de üzletemberként semmire sem mond kategorikus nemet. Ehhez képest Magyar Péter 2025. október 10-én jelent meg először vele nyilvánosan. Kapitány felbukkanása ugyanakkor a Tisza körül nem előzmény nélküli: a párt fővárosi képviselője, Bujdosó Andrea 2009 és 2021 között szintén a Shellnél dolgozott különböző vezetői pozíciókban.
Támad a globalista nagytőke
De milyen értékrendet képvisel Kapitány István? A multinacionális cégekét – legalábbis ez következik a már említett Schiffer András ügyvéd véleményéből, aki az Indexen megjelent írásában azt állította: a Tisza „a globális nagytőke rezidenseit” hozza helyzetbe. Az LMP volt országgyűlési képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a Shell tíz legnagyobb részvényese közül öt a BlackRockhoz és a Vanguardhoz köthető.
Más körülmények is árnyalják a képet. Kapitány 2024-ben például úgy nyilatkozott Bajnai Gordonról, hogy „nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak”. Ehhez társul, hogy 2025 februárjában Kóka Jánossal, Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági és közlekedési miniszterével közös fotó készült róla, miközben Kóka Kapitány és Bajnai együttműködését sürgette.
Bajnai Gordon szerepe sem ismeretlen ebben a közegben. Egy négy évvel ezelőtt nyilvánosságra került beszélgetésben régi szövetségese, Gansperger Gyula a nemzetközi nagytőke és a Soros-birodalom emberének nevezte. Ráadásul a volt miniszterelnök a közelmúltban aktivizálta magát és bekapcsolódott a Tisza kampányába. A 2009-es megszorításokat levezénylő Bajnai az év elején a HVG-nek adott interjújában szinte kizárólag a Fidesz-KDNP-kormányt bírálta, miközben az ellenzéknek azt üzente: egyéni körzetekben csak akkor lehet esély a Fidesszel szemben, ha két erő marad versenyben – egyértelmű utalással a Tisza Párt támogatására.
Érdemes megemlíteni azt is, hogy Kapitány István jó kapcsolatot ápol a Tiszát támogató Bojár Gáborral.
Luxus iránti vonzalom
Kapitány István a jelek szerint kedveli a luxust. 2015 nyarán például egy nagyméretű jachtról posztolt fotót a Facebook-oldalán, a következő megjegyzéssel: „majd csak kihúzzuk ezen a bárkán valahogy”. Egy 2022-es beszélgetős műsorban arról beszélt, hogy Maseratival jár, egy évvel korábban pedig azt mondta: szívesen utazik első osztályon vagy business class-on, és az ötcsillagos szállodákat is kifejezetten kedveli.