kassai lajos

Szenzációs videót osztott meg Kassai Lajos

Mélyebb betekintést kaphatunk Kassai Lajos lovasíjász életébe és világszemléletébe
Kassai Lajos, a modern kori lovasíjászat megalapítója a hazaszeretetről, a párbeszéd fontosságáról, szülővárosa szépségeiről beszélt.

Kassai Lajos (Fotó: Havran Zoltán)
Kassai Lajos: Bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt

Van egy markáns filozófiám: nagyon szeretem a hazámat, de soha nem fordulok szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak, mint én. Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt”

– fogalmazott.

 

 

