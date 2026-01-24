Szenzációs videót osztott meg Kassai Lajos

Mélyebb betekintést kaphatunk Kassai Lajos lovasíjász életébe és világszemléletébe
Kassai Lajos, a modern kori lovasíjászat megalapítója a hazaszeretetről, a párbeszéd fontosságáról, szülővárosa szépségeiről beszélt.
Kassai Lajos: Bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt
Van egy markáns filozófiám: nagyon szeretem a hazámat, de soha nem fordulok szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak, mint én. Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt”
– fogalmazott.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!