Keletről fúj a béke szele – minden, amit a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről tudni érdemes

A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért. Szombaton ismét háborúellenes gyűlést tartanak, ezúttal Kaposváron, a magyar kulturális élet egyik meghatározó vidéki központjában. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak a Digitális Polgári Kör tagjai vehetnek részt rajta – olvasható a DPK honlapján.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában, 2026. január 17-én

Kaposvár felkészül: a háborúellenes gyűlés programja

Az eseményt Gudics Máté, a Megasztár 2024-es győztese nyitja meg, aki előad egy dalt az István, a király című rockoperából.

A felszólalók között szerepel:

Lázár János építési és közlekedési miniszter,

Szita Károly, Kaposvár polgármestere,

Witzmann Mihály helyi országgyűlési képviselő

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic fideszes országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője.

Az esemény fő attrakciója az „Egyenesen Viktortól” című kérdezz-felelek Orbán Viktor miniszterelnökkel, amelynek moderátora Szita Károly lesz.

Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője kedvcsináló videóval vezette fel a mai rendezvényt, amelyben megjegyezte:

A miniszterelnök északkelet felől várható”

Háborúellenes gyűlések: most jön a hetedik

A Digitális Polgári Körök országos találkozói 2025 őszén kezdődtek, eddig az alábbi városokban tartottak háborúellenes gyűlést:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson,

december 22-én pedig Szegeden voltak.

Az idei év első háborúellenes gyűlésének Miskolc adott otthont január 17-én. Ezt követően a miniszterelnök így üzent Facebook oldalán: „Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár”

Orbán Viktor legfontosabb üzenetei Miskolcról

A Tisza Párt és a DK a brüsszeli háborús párt magyarországi képviselői, akik választási győzelmük esetén – az Európai Néppárttal összefogva – Magyarországot belesodornák a háborúba – jelentette ki Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen.

