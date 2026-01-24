Keletről fúj a béke szele – minden, amit a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről tudni érdemes

A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért. Szombaton ismét háborúellenes gyűlést tartanak, ezúttal Kaposváron, a magyar kulturális élet egyik meghatározó vidéki központjában. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak a Digitális Polgári Kör tagjai vehetnek részt rajta – olvasható a DPK honlapján.
Kaposvár felkészül: a háborúellenes gyűlés programja
Az eseményt Gudics Máté, a Megasztár 2024-es győztese nyitja meg, aki előad egy dalt az István, a király című rockoperából.
A felszólalók között szerepel:
- Lázár János építési és közlekedési miniszter,
- Szita Károly, Kaposvár polgármestere,
- Witzmann Mihály helyi országgyűlési képviselő
- Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic fideszes országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője.
Az esemény fő attrakciója az „Egyenesen Viktortól” című kérdezz-felelek Orbán Viktor miniszterelnökkel, amelynek moderátora Szita Károly lesz.
Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője kedvcsináló videóval vezette fel a mai rendezvényt, amelyben megjegyezte:
A miniszterelnök északkelet felől várható”
Háborúellenes gyűlések: most jön a hetedik
A Digitális Polgári Körök országos találkozói 2025 őszén kezdődtek, eddig az alábbi városokban tartottak háborúellenes gyűlést:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 22-én pedig Szegeden voltak.
Az idei év első háborúellenes gyűlésének Miskolc adott otthont január 17-én. Ezt követően a miniszterelnök így üzent Facebook oldalán: „Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár”
Orbán Viktor legfontosabb üzenetei Miskolcról
A Tisza Párt és a DK a brüsszeli háborús párt magyarországi képviselői, akik választási győzelmük esetén – az Európai Néppárttal összefogva – Magyarországot belesodornák a háborúba – jelentette ki Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen.
Orbán Viktor főbb üzenetei az alábbiak voltak:
- A választások egyszerű képlete: Fidesz = béke, Tisza és DK = háború
- A kormányoldal a következő ciklusban egymillió forintos átlagfizetést, 400 ezer forintos minimálbért, valamint a 14. havi nyugdíj teljes kifizetését akarja elérni
- A kormány célja az új agrárgazdaság felépítése
- A magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek minél erősebbek
- A magyar jövő egyik legfontosabb kérdésének nevezte a cigánysággal való együttműködést