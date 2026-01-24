Hírlevél
Háborúellenes Gyűlés

Keletről fúj a béke szele – minden, amit a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről tudni érdemes

A Kaposvár Arénában tartják ma 11 órától Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett. Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter mellett számos politikus és közéleti személy is kifejti véleményét. A Hírt TV és az Origo élőben számol be a háborúellenes gyűlés eseményeiről.
A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért. Szombaton ismét háborúellenes gyűlést tartanak, ezúttal Kaposváron, a magyar kulturális élet egyik meghatározó vidéki központjában. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak a Digitális Polgári Kör tagjai vehetnek részt rajta – olvasható a DPK honlapján.

Háborúellenes gyűlés, Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában, 2026. január 17-én 
(Fotó: MKF/Kaiser Ákos)

Kaposvár felkészül: a háborúellenes gyűlés programja

Az eseményt Gudics Máté, a Megasztár 2024-es győztese nyitja meg, aki előad egy dalt az István, a király című rockoperából.

A felszólalók között szerepel:

  • Lázár János építési és közlekedési miniszter, 
  • Szita Károly, Kaposvár polgármestere,
  • Witzmann Mihály helyi országgyűlési képviselő
  • Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic fideszes országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője.

Az esemény fő attrakciója az „Egyenesen Viktortól” című kérdezz-felelek Orbán Viktor miniszterelnökkel, amelynek moderátora Szita Károly lesz.

Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője kedvcsináló videóval vezette fel a mai rendezvényt, amelyben megjegyezte:

A miniszterelnök északkelet felől várható”

 

Háborúellenes gyűlések: most jön a hetedik

A Digitális Polgári Körök országos találkozói 2025 őszén kezdődtek, eddig az alábbi városokban tartottak háborúellenes gyűlést: 

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 22-én pedig Szegeden voltak.

Az idei év első háborúellenes gyűlésének Miskolc adott otthont január 17-én. Ezt követően a miniszterelnök így üzent Facebook oldalán: „Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár”

Orbán Viktor legfontosabb üzenetei Miskolcról

A Tisza Párt és a DK a brüsszeli háborús párt magyarországi képviselői, akik választási győzelmük esetén – az Európai Néppárttal összefogva – Magyarországot belesodornák a háborúba – jelentette ki Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen.

Orbán Viktor főbb üzenetei az alábbiak voltak:

  • A választások egyszerű képlete: Fidesz = béke, Tisza és DK = háború
  • A kormányoldal a következő ciklusban egymillió forintos átlagfizetést, 400 ezer forintos minimálbért, valamint a 14. havi nyugdíj teljes kifizetését akarja elérni
  • A kormány célja az új agrárgazdaság felépítése
  • A magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek minél erősebbek
  • A magyar jövő egyik legfontosabb kérdésének nevezte a cigánysággal való együttműködést

 

 

