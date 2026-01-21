Kéri „Laci bácsi, az első tiszás” – nem tiszás. Vagy mégis?

Kocsis Máté a közösségi oldalán reagált Magyar Péternek arra a kijelentésére, amelyben a Tisza Párt vezetője határozottan elhatárolódott Kéri Lászlótól, azt mondván, hogy annak semmi köze a párthoz.

Kocsis Máté szerint újabb súlyos ellentmondásra derült fény a Tisza Párt kommunikációjában, miután a párt vezetője, Magyar Péter most nyilvánosan letagadta az egyik legismertebb eddigi szövetségesét. A fideszes politikus szerint a mostani tagadás különösen visszás annak fényében, hogy Kéri László hónapok óta beszél a sajtóban arról, hogyan segíti a Tisza Pártot a tiszások pedig az első tiszásként hivatkoztak rá a saját podcast műsorukban nemrég. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Nem is olyan régen még Kéri László volt Magyar Péterék szerint az első tiszás

A Fidesz frakcióvezetője egy ironikus kérdéssel vezette fel mondandóját.

Vajon ki lesz a következő, akit letagad?”

- írta Kocsis Máté arra utalva, hogy szerinte Magyar Péter sorra próbálja leválasztani magáról azokat a szereplőket, akik eddig nyíltan beszéltek a párthoz fűződő kapcsolatukról.

A bejegyzésben Kocsis Máté ezt követően felidézte Magyar Péternek azt a friss nyilvános megszólalását, amelyben a Tisza vezetője most így fogalmazott Kéri Lászlóval kapcsolatban:

Nem fog sikerülni. Se Kéri Lászlóval. Tegye meg azt a szívességet nekünk, mivel el kell hagynunk a termet, hogy nem játsszuk el azt, amit a köztévé, hogy olyan embereket hoz ide, akiknek a Tiszához semmi köze, akiknek a Tiszához semmi köze, semmi köze.”

Ezt követően a videós bejegyzése végén Kocsis Máté egy beszédes képkockát mutat meg amin az látható, hogy a Tisza Párt saját médiumának, a Kontrollnak egy tavalyi YouTube-adásából származó felvételén egymás mellett áll Kéri László és Magyar Péter. A képen pedig feliratban Radnai Márknak, a párt alelnökének a következő üzenete látható:

Laci bácsi az első tiszás!”