Megdöbbentő videón Kéri László elszólása

Kéri László balos politológus korábban arról beszélt, hogy a Tisza nyitva áll a brüsszeli követelések előtt és ha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány az évek alatt nem volt hajlandó megtenni.
Nem tudták szó nélkül hagyni Kéri László botrányos kijelentéseit
A politológus elmondása szerint a Tisza Párt és Magyar Péter eleget tenne mindannak, aminek a Fidesz az évek alatt nem. Valójában ez a kijelentés azt takarja, hogy a baloldal támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, a migrációt, és a csőd és a háború felé sodorná Magyarországot.
Menczer Tamás mellett Orbán Balázs is reagált a videóra. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott:
Nem vagyunk hajlandók adót emelni, nem vagyunk hajlandók elvenni a családtámogatásokat, nem vagyunk hajlandók eltörölni a 13. havi nyugdíjat, nem vagyunk hajlandók megszüntetni a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába.”