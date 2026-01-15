Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: megérkeztek az első európai katonák Grönlandra

Ezt látnia kell!

Sokkoló! Ismert pornós is harcba száll Stohl András szívéért – videó

Kéri László

Megdöbbentő videón Kéri László elszólása

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza kampánytanácsadója egy nemrég napvilágra került videóban arról beszélt, a Tisza Párt kérdés nélkül engedelmeskedne Brüsszelnek, és megtenne mindent, aminek eddig a Fidesz ellenállt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kéri LászlóBrüsszelTisza Pártválasztás2026politológus

Kéri László balos politológus korábban arról beszélt, hogy a Tisza nyitva áll a brüsszeli követelések előtt és ha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány az évek alatt nem volt hajlandó megtenni. 

Kéri László (Forrás: YouTube)
Kéri László elszólta magát (Forrás: YouTube)

Nem tudták szó nélkül hagyni Kéri László botrányos kijelentéseit

A politológus elmondása szerint a Tisza Párt és Magyar Péter eleget tenne mindannak, aminek a Fidesz az évek alatt nem. Valójában ez a kijelentés azt takarja, hogy a baloldal támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, a migrációt, és a csőd és a háború felé sodorná Magyarországot. 

Menczer Tamás mellett Orbán Balázs is reagált a videóra. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: 

Nem vagyunk hajlandók adót emelni, nem vagyunk hajlandók elvenni a családtámogatásokat, nem vagyunk hajlandók eltörölni a 13. havi nyugdíjat, nem vagyunk hajlandók megszüntetni a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába.”

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!