Az „első tiszás” ezt jól látja: Brüsszel azért nem fizet, mert Magyarország nem támogatja a háborút

Egy videófelvétel ismét reflektorfénybe helyezte az uniós források kérdését. A felvételen Kéri László, a Tisza Párt alelnöke – akit saját köreiben az „első tiszásként” emlegetnek – arról beszél, hogy Brüsszel nem jogi vagy technikai okok miatt tart vissza pénzeket Magyarországtól, hanem politikai megfontolásból.

Kéri László és Petschnig Mária Zita (Forrás: Facebook)

Fotó: Facebook

A videóra Gulyás Gergely reagált, aki szerint a megszólalás világosan leírja azt, amit a kormány régóta állít.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán azt írta:

Kéri László szavai lényegében elismerik, hogy az uniós források visszatartása mögött nem elszámolási viták állnak, hanem az a tény, hogy Magyarország nem hajlandó támogatni a háborút.

Gulyás Gergely szerint Brüsszel pénzügyi nyomásgyakorlással próbálja rákényszeríteni az eltérő álláspontot képviselő országokat az irányváltásra.

Kéri László arról is beszél a videóban, hogy az Európai Unió eszköztárában a pénzek visszatartása politikai fegyverként jelenik meg. Értelmezése szerint azok az államok kerülnek célkeresztbe, amelyek nem illeszkednek maradéktalanul a brüsszeli elvárásokhoz. A kijelentés

különösen élesen vetődik fel Magyarország esetében, ahol a kormány következetesen békepárti álláspontot képvisel az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

Gulyás Gergely szerint a felvétel azért is beszédes, mert egy ellenzéki szereplő mondja ki azt, amit Brüsszel hivatalosan nem vállal fel. Úgy fogalmazott:

a videó egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az uniós források kérdése politikai zsarolássá vált, amelynek célja a magyar kormány álláspontjának megváltoztatása.

Háború vagy szuverenitás

A miniszter reakciójában arra is kitért, hogy a pénzügyi nyomás valójában választás elé akarja állítani Magyarországot. Vagy enged a brüsszeli elvárásoknak, vagy vállalja a konfliktust a saját döntéseiért. Gulyás szerint a kormány álláspontja világos: Magyarország nem támogatja a háborút, és nem hajlandó ezért cserébe politikai irányváltásra.