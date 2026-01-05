Hiába a tagadás: a baloldali politológus a Tisza Pártba jár felkészítésre

Kéri László, aki adóemelést akar, aki szerint a rezsicsökkentés blöff, és aki szerint agyrém a migrációellenes politika, a Tisza Párt központjába jár, mint tanácsadó. Miközben hazudoztak, letagadták, hogy közük van hozzá. A baloldal megszorításra készül.
Kéri László feladata
Kéri feladatul nyilvánvalóan azt kapta, hogy miközben Magyar Péter tagadni próbálja az adókat, addig ő feleségével egy országjáró turnén győzze meg a tiszásokat, miért is kell támogatniuk a Tisza-párt brutális adóemeléseket tervező csomagját – írta a Ripost hétfőn.
Emlékezetes, Kéri László megcáfolta Magyar Péter és a holdudvara egyik legrégebbi állítását, miszerint a Tisza Párt ideológián felüli politikai formáció. A baloldali szociológus egy podcastban szólta el magát, amely alapján megállapítható:
csak a politikai mez változik, a gondolkodás és a kapcsolati háló nem. A Tisza Párt nem ideológiailag semleges új politikai erő, sokkal inkább a régi baloldali elit visszatérési kísérlete, új csomagolásban.
Nem bír magával Petschnig Mária Zita sem, a Tisza Párt tanácsadója, aki azzal az elképesztő javaslattal rukkolt elő, hogy a
szerinte a jobb módú nyugdíjasok mondjanak le önként a nyugdíjuk egy részéről.
Egy május végi balatonalmádi fórumon, a Bakony-Balaton Szabadegyetemen beszélt arról a Tisza Párt szakértője, hogy az általa „gazdagnak" tartott nyugdíjasok mondjanak le a nyugdíjuk egy részéről a többiek javára. Ahogy ő fogalmaz: „több szolidaritást elvárva tőlük" – szúrta ki az Ellenpont.