Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Sport

Válság Liverpoolban: hamarosan kirúgják Szoboszlai Dominikék edzőjét?

kéri lászló

Hiába a tagadás: a baloldali politológus a Tisza Pártba jár felkészítésre

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter egy ideig tagadni próbálta, hogy Kéri László baloldali politológusnak és nyíltan megszorításpárti feleségének, Petschnig Mária Zitának bármiféle szerepe lenne a Tisza Párt vezérkarában. Eközben Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, „kampányfelkészítőre" jár a párt központi irodájába. A Ripost exkluzív fotókat közölt hétfőn.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kéri lászlótisza pártmagyar péterripostpetschnig mária zitakampány

Kéri László, aki adóemelést akar, aki szerint a rezsicsökkentés blöff, és aki szerint agyrém a migrációellenes politika, a Tisza Párt központjába jár, mint tanácsadó. Miközben hazudoztak, letagadták, hogy közük van hozzá. A baloldal megszorításra készül.

KériLászló, TóthPéter, Kéri László
Hiába a tagadás: Kéri László a Tisza Pártba jár felkészítésre
Fotó: Fotó: Ripost 

Kéri László feladata

Kéri feladatul nyilvánvalóan azt kapta, hogy miközben Magyar Péter tagadni próbálja az adókat, addig ő feleségével egy országjáró turnén győzze meg a tiszásokat, miért is kell támogatniuk a Tisza-párt brutális adóemeléseket tervező csomagját – írta a Ripost hétfőn.

Emlékezetes, Kéri László megcáfolta Magyar Péter és a holdudvara egyik legrégebbi állítását, miszerint a Tisza Párt ideológián felüli politikai formáció. A baloldali szociológus egy podcastban szólta el magát, amely alapján megállapítható:

csak a politikai mez változik, a gondolkodás és a kapcsolati háló nem. A Tisza Párt nem ideológiailag semleges új politikai erő, sokkal inkább a régi baloldali elit visszatérési kísérlete, új csomagolásban.

Kéri László elszólta magát, leleplezte Magyar Péter egyik legrégebbi hazugságát

Nem bír magával Petschnig Mária Zita sem, a Tisza Párt tanácsadója, aki azzal az elképesztő javaslattal rukkolt elő, hogy a

szerinte a jobb módú nyugdíjasok mondjanak le önként a nyugdíjuk egy részéről.

Egy május végi balatonalmádi fórumon, a Bakony-Balaton Szabadegyetemen beszélt arról a Tisza Párt szakértője, hogy az általa „gazdagnak" tartott nyugdíjasok mondjanak le a nyugdíjuk egy részéről a többiek javára. Ahogy ő fogalmaz: „több szolidaritást elvárva tőlük" – szúrta ki az Ellenpont.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!