Hiába a tagadás: a baloldali politológus a Tisza Pártba jár felkészítésre

Kéri László, aki adóemelést akar, aki szerint a rezsicsökkentés blöff, és aki szerint agyrém a migrációellenes politika, a Tisza Párt központjába jár, mint tanácsadó. Miközben hazudoztak, letagadták, hogy közük van hozzá. A baloldal megszorításra készül.

Hiába a tagadás: Kéri László a Tisza Pártba jár felkészítésre

Fotó: Fotó: Ripost

Kéri László feladata

Kéri feladatul nyilvánvalóan azt kapta, hogy miközben Magyar Péter tagadni próbálja az adókat, addig ő feleségével egy országjáró turnén győzze meg a tiszásokat, miért is kell támogatniuk a Tisza-párt brutális adóemeléseket tervező csomagját – írta a Ripost hétfőn.

Emlékezetes, Kéri László megcáfolta Magyar Péter és a holdudvara egyik legrégebbi állítását, miszerint a Tisza Párt ideológián felüli politikai formáció. A baloldali szociológus egy podcastban szólta el magát, amely alapján megállapítható: