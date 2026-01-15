Újabb késes támadás Németországban, ez a bevándorlás, amit a Tisza Párt támogat

Egy németországi bevásárlóközpontban egy afrikai bevándorló megkéselt két fiatalt. Az egyik sérült életveszélyben van! – közölte Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Mutatjuk a videót!
Németországban egy ulmi bevásárlóközpontban egy eritreai bevándorló megkéselt két fiatal alkalmazottat. A 25 éves sérült életveszélyben van, a 22 éves áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
Az elkövető erőszakos bűncselekmények miatt decemberig még börtönben ült. Ez a bevándorlás és ez a migrációs paktum, amelyet a Tisza Párt megszavazott az Európai Parlamentben. A Fidesz, a biztos választás!
– hangsúlyozta Menczer Tamás.
