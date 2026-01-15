Hírlevél
Egy németországi bevásárlóközpontban egy afrikai bevándorló megkéselt két fiatalt. Az egyik sérült életveszélyben van! – közölte Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Mutatjuk a videót!
Menczer TamásNémetországMagyar Péter politikájaTisza Pártmigrációpártimigrációs politikamigrációs válságkéses támadásMagyar Pétermigráció

Németországban egy ulmi bevásárlóközpontban egy eritreai bevándorló megkéselt két fiatal alkalmazottat. A 25 éves sérült életveszélyben van, a 22 éves áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.

Újabb késes támadás Németországban, ez a bevándorlás, amit a Tisza Párt támogat

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Az elkövető erőszakos bűncselekmények miatt decemberig még börtönben ült. Ez a bevándorlás és ez a migrációs paktum, amelyet a Tisza Párt megszavazott az Európai Parlamentben. A Fidesz, a biztos választás!

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

