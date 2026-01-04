Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Választási csalást készít elő az ellenzék? Feljelentést tett a baloldali szakértő

Ezt látnia kell!

A csapvíz is életveszélyessé válhat – sokkoló figyelmeztetés érkezett

zavargások

Német lap beismerése: irigykednek Magyarországra – mutatjuk, miért

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Berlin, Brüsszel vagy Párizs utcáin rendőrségi vészhelyzetek, égő autók, sérült egyenruhások és az állam visszahúzódása jellemezte a szilveszter éjszakát, addig Budapest, Prága és Varsó közterein zavartalan, békés ünneplés zajlott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zavargásokNyugat-Európaközbiztonságmigráció

A Tichys Einblick szerint a két helyzet közötti különbség már nem árnyalatnyi, hanem rendszerszintű – írja a Mandiner. Kiemelték, Németországban az újév ismét „háborús állapotokat” hozott – legalábbis a mentőszolgálatok megfogalmazása szerint. Berlinben tizenkét óra alatt több mint 2300 rendőri beavatkozásra volt szükség, amelyek nyomán 800 büntetőeljárás indult. Hamburgban tíz rendőr sérült meg a különféle incidensekben, Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni a tomboló migránsok megfékezésére.

Budapest, új év, újév, Budapestújév, szilveszter, Budapestszilveszter, 2026
Hóesésben várta Budapest a 2026-os évet Fotó: Ladóczki Balázs 

A helyzet Nyugat-Európa más országaiban sem volt rózsásabb:

  • Amszterdamban egy XIX. századi templom égett ki teljesen, miután Molotov-koktélokat hajigáltak rá,
  • Belgiumban pedig a rendőrszakszervezetek beszéltek „példátlan erőszakhullámról”.

Brüsszelben tűzijátékkal és gyújtóeszközökkel támadtak a rendfenntartókra, járműveket és villamosvonalakat rongáltak meg a bevándorlók.

A lap szerint a nyugati nagyvárosokban mindez nem valamiféle rendhagyó vagy kivételes állapot, hanem rendszeresen visszatérő minta.

A Tichys Einblick szerint ezzel szemben Közép-Európa városaiban egészen más kép rajzolódott ki, és kiemelte, hogy

Budapesten nem volt szükség rohamrendőrségre, kordonokra vagy betonakadályokra.

A karácsonyi vásárok és a szilveszteri programok is rendbontások és rendőrattakok nélkül zajlottak le. Prágában és Varsóban szabadtéri koncertek, tömegrendezvények voltak lehetségesek komolyabb incidensek nélkül.

Lengyelországban világsztárok fellépésével rendeztek békés szilveszteri koncerteket, míg a nyugati fővárosokban a hatóságok inkább a tömegek elkerülésére törekedtek. A statisztikák sem hagynak kétséget: a rablások és erőszakos bűncselekmények aránya Kelet-Európában alacsonyabb, míg Nyugaton tartósan magas.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!