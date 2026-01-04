Német lap beismerése: irigykednek Magyarországra – mutatjuk, miért

A Tichys Einblick szerint a két helyzet közötti különbség már nem árnyalatnyi, hanem rendszerszintű – írja a Mandiner. Kiemelték, Németországban az újév ismét „háborús állapotokat” hozott – legalábbis a mentőszolgálatok megfogalmazása szerint. Berlinben tizenkét óra alatt több mint 2300 rendőri beavatkozásra volt szükség, amelyek nyomán 800 büntetőeljárás indult. Hamburgban tíz rendőr sérült meg a különféle incidensekben, Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni a tomboló migránsok megfékezésére.

Hóesésben várta Budapest a 2026-os évet Fotó: Ladóczki Balázs

A helyzet Nyugat-Európa más országaiban sem volt rózsásabb:

Amszterdamban egy XIX. századi templom égett ki teljesen, miután Molotov-koktélokat hajigáltak rá,

Belgiumban pedig a rendőrszakszervezetek beszéltek „példátlan erőszakhullámról”.

Brüsszelben tűzijátékkal és gyújtóeszközökkel támadtak a rendfenntartókra, járműveket és villamosvonalakat rongáltak meg a bevándorlók.

A lap szerint a nyugati nagyvárosokban mindez nem valamiféle rendhagyó vagy kivételes állapot, hanem rendszeresen visszatérő minta.

A Tichys Einblick szerint ezzel szemben Közép-Európa városaiban egészen más kép rajzolódott ki, és kiemelte, hogy

Budapesten nem volt szükség rohamrendőrségre, kordonokra vagy betonakadályokra.

A karácsonyi vásárok és a szilveszteri programok is rendbontások és rendőrattakok nélkül zajlottak le. Prágában és Varsóban szabadtéri koncertek, tömegrendezvények voltak lehetségesek komolyabb incidensek nélkül.

Lengyelországban világsztárok fellépésével rendeztek békés szilveszteri koncerteket, míg a nyugati fővárosokban a hatóságok inkább a tömegek elkerülésére törekedtek. A statisztikák sem hagynak kétséget: a rablások és erőszakos bűncselekmények aránya Kelet-Európában alacsonyabb, míg Nyugaton tartósan magas.