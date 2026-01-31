Kettős mércét alkalmaz a Tisza?

A sajtóból értesültem róla, hogy Magyar Péter, Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt elhatárolódásra szólított fel engem egy ma este Debrecenben történt incidens kapcsán - írta közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Széles Diána mindennemű erőszakos megnyilvánulást elítél és ezt a Tisza párttól is elvárja

Azt írtam, az ügy minden részletét nem ismerem, azonban az online térben megjelent hamis sejtetések ellenére egyik aktivistánk sem érintett a sajnálatos eseményben. Én és a Fidesz debreceni szervezete

elítélünk minden fizikai és verbális erőszakos cselekményt, történjen az a fizikai valóságban vagy az online térben.

Azt kérem a város lakosságától, hogy tartózkodjon bármilyen erőszakos, fenyegető vagy becsületsértő magatartástól, ahogy ez Debrecenben valamennyi korábbi kampányidőszakban is így volt.

Magam részéről a mai nap is

halálos fenyegetéssel felérő és egyben súlyosan becsületsértő üzenetet kaptam,

amelyre semmilyen politikai meggyőződés nem adhat alapot. Az ilyen, általunk lementett és közjegyzővel hitelesített kommentekből Tiszát lehetne rekeszteni. Erre tekintettel felszólítom Magyar Pétert mint a Tisza Párt elnökét, valamint annak helyi jelöltjeit, Tompa Enikőt és Tárkányi Zsoltot, hogy határolódjanak el a magyar politikai közélet bármely szereplőjét érő fenyegetésektől és becsületsértő cselekményektől, illetve azok elkövetőitől!