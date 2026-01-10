Kezdődik Orbán Viktor beszéde - kövesse élőben az Origón

Hírlevél
Nagyszabású, tisztújító kongresszust tart ma Budapesten a Fidesz. A Hungexpón zajló esemény egyszerre dönt Orbán Viktor jelöltségéről és ad rajtot a 2026-os választási kampánynak.
orbán viktorFidesz Kongresszusminiszterelnök-jelöltkampány

A kormánypárt küldöttei a budapesti Hungexpón gyűlnek össze, ahol várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor pártelnöki mandátumát, valamint hivatalosan is miniszterelnök-jelöltként nevezik meg. A tisztújító kongresszuson bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet is, ezzel teljessé téve a választási felkészülést.

Orbán Viktor
Fidesz kongresszuson szavaznak Orbán Viktor jelöléséről (Fotó: Havran Zoltán)
Látványos rendezvénnyel startol ma a Fidesz – így fordul rá a kormánypárt a választásokra

 

Kampányüzemmódra kapcsol a Fidesz

Az esemény egyben a Fidesz kampányindítója a 2026-os országgyűlési választásra. A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor beszédet mond, amelyben várhatóan kijelöli a következő időszak politikai irányait, és megerősíti: „a szövetség készen áll a választási küzdelemre”.

