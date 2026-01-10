Kezdődik Orbán Viktor beszéde - kövesse élőben az Origón

A kormánypárt küldöttei a budapesti Hungexpón gyűlnek össze, ahol várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor pártelnöki mandátumát, valamint hivatalosan is miniszterelnök-jelöltként nevezik meg. A tisztújító kongresszuson bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet is, ezzel teljessé téve a választási felkészülést.

Fidesz kongresszuson szavaznak Orbán Viktor jelöléséről (Fotó: Havran Zoltán)