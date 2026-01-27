Kiderült: ezt a szörnyű utasítást kapta Brüsszelből a Tisza

Hírlevél
„Ne engedjük, hogy egy Tisza-kormány brüsszeli útra léptesse Magyarországot, amelynek a végén az áll, hogy a gyerekeinket katonának viszik a háborúba” – figyelmeztetett Orbán Viktor Facebook-videójában. A miniszterelnök Ursula von der Leyen kijelentésére reagált, aki szerint egy külföldi katonai bevetés esetén a saját gyermekeinek is menniük kellene.
„Ne engedjük, hogy egy Tisza-kormány brüsszeli útra léptesse Magyarországot, aminek a végén az van, hogy elviszik a gyerekeinket katonának a háborúba” – mondja Facebook-videójában Orbán Viktor. 

Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádiónak (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök a felvételen Ursula von der Leyen szavaira reagált, aki azt mondta: ha a saját gyerekeit külföldi bevetésre küldenék, akkor menniük kellene. Mint fogalmazott: remegne, és aggódna, mint minden más anya. A végén újságírói kérdésre elmondta, a gyermekei nem szolgálnak a katonaságban.

 

