Kiderült: ezt a szörnyű utasítást kapta Brüsszelből a Tisza

„Ne engedjük, hogy egy Tisza-kormány brüsszeli útra léptesse Magyarországot, amelynek a végén az áll, hogy a gyerekeinket katonának viszik a háborúba” – figyelmeztetett Orbán Viktor Facebook-videójában. A miniszterelnök Ursula von der Leyen kijelentésére reagált, aki szerint egy külföldi katonai bevetés esetén a saját gyermekeinek is menniük kellene.
„Ne engedjük, hogy egy Tisza-kormány brüsszeli útra léptesse Magyarországot, aminek a végén az van, hogy elviszik a gyerekeinket katonának a háborúba” – mondja Facebook-videójában Orbán Viktor.
A miniszterelnök a felvételen Ursula von der Leyen szavaira reagált, aki azt mondta: ha a saját gyerekeit külföldi bevetésre küldenék, akkor menniük kellene. Mint fogalmazott: remegne, és aggódna, mint minden más anya. A végén újságírói kérdésre elmondta, a gyermekei nem szolgálnak a katonaságban.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!