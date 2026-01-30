Kihasználják az embereket, aztán eldobálják őket – kitálalt a Tisza korábbi vezetője

Csercsa Balázs elmondta: kezdetben ő is reményt látott Magyar Péterben, ezért először Messengeren próbálta felvenni vele a kapcsolatot – válasz azonban nem érkezett. Később e-mailben jelentkezett, végül az egyházi munkacsoportba került, amelynek gyakorlatilag a vezetője lett.

„Nem áruló vagyok, hanem hűséges”

A volt szakpolitikai vezető reagált Magyar Péter korábbi állításaira is, miszerint sértődöttségből hagyta el a pártot. Ezt határozottan cáfolta.

Nem kínáltak nekem állást, és nem sértődtem meg. Csalódott voltam. Nem én vagyok az áruló, hanem én maradtam hű azokhoz az elvekhez, amelyeket mindig is tiszteltem

– fogalmazott. Szerinte a Tisza Párt tudatosan használja ki az őket támogató, lelkes, hazaszerető embereket.

A Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket. Tudják, hogy legfeljebb négy évük lehet, és azt is tudják, hogy ennyi idő alatt kell megszedniük magukat

– jelentette ki. Kilépésének egyik döntő oka egy személyes történet volt. Elmondása szerint egy gazdasági szférában dolgozó barátja nem mert vállalkozásba kezdeni, mert attól tartott, hogy a Tisza Párt esetleges hatalomra kerülése után „bejön az ukrán méz”, és ellehetetleníti a magyar termelőket.

Ekkor gondolkodtam el azon, hogy hogyan támogathatok egy olyan pártot, amely miatt egy magyar fiatal fél vállalkozni

– mondta. Csercsa Balázs több, Magyar Péterhez köthető botrányos esetről is beszámolt. Elmondása szerint Esztergomban, egy fórum után a pártelnök a kék autójához sietett, majd hirtelen kicsapta az ajtót, és trágár módon kiabálni kezdett, mert nem találta a telefonját. Miután előkerült a készülék, azért kezdett ordítani, mert nem érkezett meg időben a korábban megrendelt 14 pizza.

Saját jelölti interjúján is megalázó bánásmódban volt része. A beszélgetés során szóba került, hogy 2019-ben részt vett a Pride felvonuláson. Elmondása szerint Magyar Péter számonkérte rajta ezt, majd a beszélgetés egy pontján így fogalmazott:

Te buzi vagy?

– idézte fel a kérdést. Csercsa Balázs szerint keresztény emberként kötelességének érezte, hogy kiálljon azok mellett, akiket igazságtalanság ér.