Kihasználják az embereket, aztán eldobálják őket – kitálalt a Tisza korábbi vezetője

Csercsa Balázs elmondta: kezdetben ő is reményt látott Magyar Péterben, ezért először Messengeren próbálta felvenni vele a kapcsolatot – válasz azonban nem érkezett. Később e-mailben jelentkezett, végül az egyházi munkacsoportba került, amelynek gyakorlatilag a vezetője lett.
„Nem áruló vagyok, hanem hűséges”
A volt szakpolitikai vezető reagált Magyar Péter korábbi állításaira is, miszerint sértődöttségből hagyta el a pártot. Ezt határozottan cáfolta.
Nem kínáltak nekem állást, és nem sértődtem meg. Csalódott voltam. Nem én vagyok az áruló, hanem én maradtam hű azokhoz az elvekhez, amelyeket mindig is tiszteltem
– fogalmazott. Szerinte a Tisza Párt tudatosan használja ki az őket támogató, lelkes, hazaszerető embereket.
A Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket. Tudják, hogy legfeljebb négy évük lehet, és azt is tudják, hogy ennyi idő alatt kell megszedniük magukat
– jelentette ki. Kilépésének egyik döntő oka egy személyes történet volt. Elmondása szerint egy gazdasági szférában dolgozó barátja nem mert vállalkozásba kezdeni, mert attól tartott, hogy a Tisza Párt esetleges hatalomra kerülése után „bejön az ukrán méz”, és ellehetetleníti a magyar termelőket.
Ekkor gondolkodtam el azon, hogy hogyan támogathatok egy olyan pártot, amely miatt egy magyar fiatal fél vállalkozni
– mondta. Csercsa Balázs több, Magyar Péterhez köthető botrányos esetről is beszámolt. Elmondása szerint Esztergomban, egy fórum után a pártelnök a kék autójához sietett, majd hirtelen kicsapta az ajtót, és trágár módon kiabálni kezdett, mert nem találta a telefonját. Miután előkerült a készülék, azért kezdett ordítani, mert nem érkezett meg időben a korábban megrendelt 14 pizza.
Saját jelölti interjúján is megalázó bánásmódban volt része. A beszélgetés során szóba került, hogy 2019-ben részt vett a Pride felvonuláson. Elmondása szerint Magyar Péter számonkérte rajta ezt, majd a beszélgetés egy pontján így fogalmazott:
Te buzi vagy?
– idézte fel a kérdést. Csercsa Balázs szerint keresztény emberként kötelességének érezte, hogy kiálljon azok mellett, akiket igazságtalanság ér.
„A stílus maga az ember”
A volt vezető szerint Magyar Péter viselkedése nem meglepő.
Ideig-óráig fel tud venni egy pózt, de az álarc bármikor leesik
– fogalmazott, hozzátéve: Magyar Péter addig használja az embereket, amíg szüksége van rájuk, majd eldobja, sőt, le is tagadja őket, ha úgy alakul.
Vagyonadó, konvergenciaprogram és kapkodás
Csercsa Balázs beszélt a Tisza Párt sokat vitatott adócsomagjáról is. Elmondása szerint a 600 oldalas dokumentumban szereplő témák nagy részéről belső beszélgetések során már korábban is szó volt, köztük a vagyonadó kérdéséről is.
A fő vita mindig az volt, hogy hol húzzák meg az alsó határt
– mondta. Állítása szerint Magyar Péter maga jelentette be a konvergenciaprogram létezését augusztus 20-án, pannonhalmi beszédében. Miután az Index nyilvánosságra hozta a Tisza-adócsomagot, a pártvezetés azonnal levette napirendről a korábban bejelentett tíz pontot, és rohamtempóban kezdett egy új, kampányban használható anyagot összerakni.
Csercsa Balázs szerint a kiszivárgott dokumentum hiteles, és egy olyan tanulmánygyűjtemény, amely alapján a konvergenciaprogram elkészült.
Mint ismert, nemrég Csercsa Balázs egy interjúban arról számolt be, Magyar Péterék valódi céljai nem egyeznek a kifelé kommunikált üzenetekkel, a többezres közösséget pedig eszközként használja fel a párt vezetése – erről beszélt az ATV-nek Csercsa Balázs. A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője szerint mára világossá vált, hogy mély szakadék húzódik a Tisza szűk irányítása és a jóhiszemű támogatók között, akiket Magyar Péterék beleszólás nélkül, saját érdekeik mentén mozgósítanak.