Menczer Tamás: Ez egyszer igazat mondott az ukrán külügyminiszter

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy interjúban kijelentette, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya Ukrajna uniós tagságának, ő az egyetlen akadálya a háború kiszélesítésének. Orbán Viktor az egyetlen akadálya annak, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék – hangsúlyozta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy rövid Facebook-videóban.
Orbán ViktorAndrij SzibihaEU-tagságkülügyminiszterUkrajnaMenczer Tamás

Menczer Tamás emlékeztetett: az ukrán külügyminiszter egyszer, egy mondatban elmondta az igazságot. „Szibiha ukrán külügyminiszter azt mondta, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya Ukrajna uniós tagságának, tehát Orbán Viktor az egyetlen akadálya a háború kiszélesítésének. Orbán Viktor az egyetlen akadálya annak, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Budapesten, 2024. szeptember 30-án
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Budapesten, 2024. szeptember 30-án (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

„Ebben igaza van, hogy véletlenül vagy más motivációk mentén, de az ukrán külügyminiszter egyszer igazat beszélt” – mondta. 

Ez valóban így van: Orbán Viktor az egyetlen, aki képes és hajlandó, és van elég ereje is ahhoz, hogy a magyar érdekeket megvédje. A Tisza pedig nem tudna és nem is akarna ellentmondani Brüsszelnek” 

– mondta Menczer Tamás.

 

