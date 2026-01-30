Menczer Tamás: Ez egyszer igazat mondott az ukrán külügyminiszter

Menczer Tamás emlékeztetett: az ukrán külügyminiszter egyszer, egy mondatban elmondta az igazságot. „Szibiha ukrán külügyminiszter azt mondta, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya Ukrajna uniós tagságának, tehát Orbán Viktor az egyetlen akadálya a háború kiszélesítésének. Orbán Viktor az egyetlen akadálya annak, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Budapesten, 2024. szeptember 30-án (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

„Ebben igaza van, hogy véletlenül vagy más motivációk mentén, de az ukrán külügyminiszter egyszer igazat beszélt” – mondta.

Ez valóban így van: Orbán Viktor az egyetlen, aki képes és hajlandó, és van elég ereje is ahhoz, hogy a magyar érdekeket megvédje. A Tisza pedig nem tudna és nem is akarna ellentmondani Brüsszelnek”

– mondta Menczer Tamás.