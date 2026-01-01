Kocsis Máté: 2026 az utolsó esély a békére

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán közzé tett videós üzenetében arra hívja fel a figyelmet, hogy az európai elit háborús irányba sodorja a kontinenst, Magyarország sorsa pedig a választásokon dőlhet el.

A Fidesz frakcióvezetője szerint még soha nem volt akkora súlya annak a mondatnak, hogy békés új évet kívánok, mint most. Kocsis Máté úgy látja, hogy az európai vezetők nyilatkozatai nyíltan háborús készülődésről árulkodnak, miközben Magyarország számára a 2026-os választás jelentheti az utolsó lehetőséget a kimaradásra. Fotó: Bús Csaba / MTI

Kocsis Máté: Ha jobboldali, szuverenista kormánya marad az országnak, akkor kimaradunk a háborúból

Kocsis Máté a videós üzenetében úgy fogalmazott:

Soha nem volt akkora jelentősége annak a mondatnak, hogy békés új évet kívánok mindenkinek.”

A fideszes politikus szerint ma már nem kérdés, mi zajlik az európai elit gondolkodásában:

Pontosan tudjuk, hogy háborús őrület.”

A frakcióvezető több európai megszólalást is felidézett, amelyek szerinte egyértelműen a fegyveres konfliktus irányába mutatnak. A britek például arról beszélnek, hogy fiaink, lányaink készüljenek a harcra, míg a holland, német és francia katonai vezetők arról nyilatkoznak, hogy városaink, falvaink fognak elpusztulni, és akár milliók kitelepítésére is fel kell készülni.

Kocsis Máté szerint nem világos, milyen jövőt szánnak Európának a kontinens vezetői:

Én nem tudom, hogy milyen 2026-ot képzelnek az európai vezetők nekünk.”

Egy dolgot azonban biztosnak nevezett:

A nagy, általuk vágyott háború előtt nekünk ’26-ban lesz az utolsó esélyünk, hogy elmondhassuk erről a véleményünket a választásokon.”

A politikus hangsúlyozta, hogy szerinte Magyarország biztonsága politikai kérdés is. Úgy fogalmazott:

Ha jobboldali, szuverenista kormánya marad az országnak, akkor minden hibánk ellenére nagy eséllyel kimaradunk a háborúból.”

Ezzel szemben szerinte egy brüsszeli irányítású kormány esetén elkerülhetetlen lenne az igazodás a háborúpárti fősodorhoz:

Ha egy brüsszeli báb kerül ide, egy ilyen mentelmi jogával zsarolt ember, akkor senki ne csodálkozzon, hogy bele fogunk állni abba az álláspontba, ami arról szól, hogy az európai népeknek meg kell indulniuk az oroszok ellen.”

Kocsis Máté szerint egy ilyen folyamat következménye világos lenne, mivel abból egy világháború lenne.

A bejegyzését a frakcióvezető végül azzal zárta, hogy nemcsak Magyarországnak, hanem egész Európának békés jövőt kívánt.

Én tényleg egy békés 2026-ot kívánok, nem csak magunknak, az egész kontinensnek, mert tele van idiótábbnál idiótább politikai nyilatkozattal most a padlás, és ebből még nagy baj lehet”

- mondta Kocsis Máté.