Kocsis Máté a Fidesz kongresszusáról dörrentet oda Magyar Péternek

Kocsis Máté a Tisza Párt jellemzését és támogatói bemutatását vette górcső alá: „A szellemi olimpikonok ma már Magyar Pétert támogatják, és ha már szóba hoztam őt, azt sem tudtuk például, hogy el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a saját családtagjait.”

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón

(Fotó: Ladóczki Balázs)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt vezére volt az, aki cserébe lemondana egy kis szuverenitásról, megszavazott odakint mindent, amit kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is, ha megtehetné.

Rámutatott arra is, hogy

ugyan azt tudtuk, hogy a Tisza folyó forrásvidéke Ukrajnában van, de azt nem, hogy az ugyanilyen nevű párt ezt magára nézve is kötelezőnek tekinti.”

A Tisza Párt vezére azt is bejelentette, hogy

a béketárgyalások helyszínéül tulajdonképpen ő javasolta Budapestet egy platós kocsiról, amit persze Donald Trump és Vlagyimir Putyin fegyelmezetten tudomásul vett. Azt meg végképp nem láthattuk előre, hogy a Tisza Párt felépít egy teljesen új, fiatalos és tiszta politikai csapatot Bokros Lajossal, Kéri Lászlóval, aki titeket pestisesnek hív, a devizahitelező Surányi Györggyel, az örök fiatal Lendvai Ildikóval, cenzorral, a libás Bajnai Gordonnal, aki most ismét a datadatos hálózattal száll majd be, az adóemeléses programíró Lengyel Lászlóval”

– mondta Kocsis Máté.