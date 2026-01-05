Kocsis Máté kitálalt Bajnai Gordonról az Igazság órájában

Magyar Péter ismét hallucinált. Botrány Nyugat-Európában – bevándorlók dúlták fel a városokat szilveszterkor – az Igazság órája 2026-os év első vendége Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
A műsor első támája a Tisza megszorító csomagjának bemutatását célzó Bors kiadvány betiltása volt, Kocsis Máté ezzel kapcsolatban megjegyezte:
A bíróknak, főleg a bírósági szervezetek vezetőinek el kell gondolkodniuk azon, hogy jól van ez így, ami most történt, a Tisza program bemutatását célzó Bors kiadvánnyal.
Ez egészen durva. Ráadásul mindezt egy olyan bírónő teszi, akinek a neve kísértetiesen hasonlít az emberéhez, aki megtalálható a Tisza applikációt letöltők között”
– mondta.
Megjegyezte,
a MÚOSZ – ami a baloldali újságírókat tömöríti – szerint minden nemű korlátozása a jobboldali újságírásnak, az helyes.
Ez rettenetes. Tehát ez a pofátlan kettős mérce még a kommunista elődjeiknek is kedvére lenne, hogyha látnák, hogy mivé süllyedt ez a szervezet – tette hozzá.
Kocsis Máté: Abrakadabra!
A Fidesz frakcióvezetője szerint elmúltak azok az idők, amikor az ellenzéki kutatók hatalmas Tisza előnyt mérnek, sőt a saját elemzői elkezdtek lehátrálni a valótlan előny bemutatásáról.
Hozzátette: a választók nem ismernék a Tisza programját, ha nem szivárgott volna ki.
Hangsúlyozta:
A Tisza a választók becsapására készül.
Bajnai kopogtat az ajtón
Kocsis Máté az egykori miniszterelnök lehetséges visszatéréséről elmondta, számára a jó irány az az volt, amikor elvehették a 13. havi fizetéseket és nyugdíjat is, szűkíthették a családtámogatások rendszerét, megvonhatták az otthonteremtési támogatásokat.
Ezután a nemzeti kormány tett rendet, most azok gyűlnek össze, akik a korábbi baloldali kormányokban jó pozíciókban ültek, de 15 éve nem voltak hatalmon – tette hozzá.
Magyar Péternek meg célszerűbb azt letagadni, mint bevallani, hogy az összes levitézlett balos ott van mögötte”
– hívta fel a figyelmet Kocsis.
Ismeretlenek a Tisza jelöltjei
Felmérés készült erről a közelmúltban arról, hogy Orbán Viktor, vagy Magyar Péter a népszerúbb, ami amellett, hogy egyértelmű előnyt mutat a miniszterelnöknél, azt is bemutatja hogy senki nem ismeri Magyar Péter embereit. Ezzel kapcsolatban Kocsis Máté elmondta:
Magyar Péternek baj ez, nem nekünk."
Kocsis korábban is azt mondta hogy február körül körül lesz egy váltás ami során valóban kiderül amit a baloldali értelmiség is beismer, hogy le kell hátrálni a közvéleménykutatók diadal jelentéseiről.
A politikus azt is hozzátette:
még bármi megtörténhet, Karácsony Gergely is melegít."
Háborús veszély Európában
Meg akarják buktatni Brüsszelben Orbán Viktort, mert ha marad a nemzeti kormány, nem tudják végig vinni a háborús terveket – mondta el Kocsis.
Az ellenzékkel kapcsolatban megjegyezte:
Magyar Péter hiába mondja, hogy nem szeretne háborút, ő egy fogott ember, egy báb
– hangsúlyozta. Ha a Tisza kormányozna, a magyarok pénzét elküldenék a háborúba.
Magyarország eddig is minden humanitárius segítséget megadott és meg is ad Ukrajnának, azonban az ukránoknak szánt uniós pénz egy feneketlen kútba öntött összeg lenne, így ebben nem kívánunk részt venni
– hangsúlyozta.
Botrány Nyugat-Európában
Az adásban szóba került a nyugat-európai szilveszteri zavargások is, bevándorlók támadtak több európai városban is többek között rendőrökre, ezzel kapcsolatban Kocsis elmondta:
Orbán Viktor migrációhoz való hozzáállását még azok is elismerik, akik nem szeretik a miniszterelnököt – fizikai és jogi határzárral is védekezünk, és ennek köszönhető, hogy Magyarországon ilyen nincs.
Magyar Péter nem reagált a szilveszteri zavargásokra, mint Kocsis Máté mondta, ő ilyenekre nem reagálhat.
Ahogyan fogalmazott:
Hogy ő nem szólal meg, nyilvánvaló, mert neki nincs engedélye erre. Azt tolerálják, hogy egy-két dologban hazudjon itthon, letagadjon dolgokat, de közleményeket nem szabad kiadni”
– mondta.
Tiszás börtön-program
A tiszások arról szavaztatják egymást, mely fideszes politikust zárnának börtönbe, hangzott el a műsorban, erre Kocsis Máté elmondta:
vannak komcsi hagyományok, ezek egyike a bebörtönzés. Ezek komcsik, nincs ebben semmi meglepő. Ilyen volt az apjuk, a nagyapjuk is, és abban hisznek, hogy be kell börtönözni a politikai ellenfeleket. Ez a kommunista reflex.
– mondta, majd azt is hozzátette:
vita nincs, börtön van.