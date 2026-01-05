Kocsis Máté kitálalt Bajnai Gordonról az Igazság órájában

Magyar Péter ismét hallucinált. Botrány Nyugat-Európában – bevándorlók dúlták fel a városokat szilveszterkor – az Igazság órája 2026-os év első vendége Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté az Igazság órájában

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A műsor első támája a Tisza megszorító csomagjának bemutatását célzó Bors kiadvány betiltása volt, Kocsis Máté ezzel kapcsolatban megjegyezte:

A bíróknak, főleg a bírósági szervezetek vezetőinek el kell gondolkodniuk azon, hogy jól van ez így, ami most történt, a Tisza program bemutatását célzó Bors kiadvánnyal.

Ez egészen durva. Ráadásul mindezt egy olyan bírónő teszi, akinek a neve kísértetiesen hasonlít az emberéhez, aki megtalálható a Tisza applikációt letöltők között”

– mondta.

Megjegyezte,

a MÚOSZ – ami a baloldali újságírókat tömöríti – szerint minden nemű korlátozása a jobboldali újságírásnak, az helyes.

Ez rettenetes. Tehát ez a pofátlan kettős mérce még a kommunista elődjeiknek is kedvére lenne, hogyha látnák, hogy mivé süllyedt ez a szervezet – tette hozzá.

Kocsis Máté: Abrakadabra!

A Fidesz frakcióvezetője szerint elmúltak azok az idők, amikor az ellenzéki kutatók hatalmas Tisza előnyt mérnek, sőt a saját elemzői elkezdtek lehátrálni a valótlan előny bemutatásáról.

Hozzátette: a választók nem ismernék a Tisza programját, ha nem szivárgott volna ki.

Hangsúlyozta:

A Tisza a választók becsapására készül.

Bajnai kopogtat az ajtón

Kocsis Máté az egykori miniszterelnök lehetséges visszatéréséről elmondta, számára a jó irány az az volt, amikor elvehették a 13. havi fizetéseket és nyugdíjat is, szűkíthették a családtámogatások rendszerét, megvonhatták az otthonteremtési támogatásokat.

Ezután a nemzeti kormány tett rendet, most azok gyűlnek össze, akik a korábbi baloldali kormányokban jó pozíciókban ültek, de 15 éve nem voltak hatalmon – tette hozzá.

Magyar Péternek meg célszerűbb azt letagadni, mint bevallani, hogy az összes levitézlett balos ott van mögötte”

– hívta fel a figyelmet Kocsis.

Ismeretlenek a Tisza jelöltjei

Felmérés készült erről a közelmúltban arról, hogy Orbán Viktor, vagy Magyar Péter a népszerúbb, ami amellett, hogy egyértelmű előnyt mutat a miniszterelnöknél, azt is bemutatja hogy senki nem ismeri Magyar Péter embereit. Ezzel kapcsolatban Kocsis Máté elmondta:

Magyar Péternek baj ez, nem nekünk."

Kocsis korábban is azt mondta hogy február körül körül lesz egy váltás ami során valóban kiderül amit a baloldali értelmiség is beismer, hogy le kell hátrálni a közvéleménykutatók diadal jelentéseiről.