kocsis máté

Ezt önnek is látnia kell! Best of Tisza 2025 – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Bakiparádé és beismerő vallomások. És ez nem vicc. Kocsis Máté újabb összeállítást osztott meg közösségi oldalán a tiszás képviselőik és támogatóik elszólásaiból.
kocsis mátétisza pártmagyar péterbolond lyukos szél fúj

Bolond lyukból balos szél fúj – írta Kocsis Máté Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken.

Kocsis Máté: Bolond lyukból balos szél fúj, magyarpéter, tüntetés, magyarpéterfotóm
Kocsis Máté: Bolond lyukból balos szél fúj
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Kocsis Máté összeállítása magáért beszél

A Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt képviselőinek és támogatóinak elszólásaiból, bakijaiból készített videó összeállítást, amelynek második része is tartogat meglepetéseket. Magyar Péter is megszólal:

„Ne ezt mutogassátok már”

– mondja a Tisza Párt vezére, a rendezvényén megjelent „tömeg”-re utalva, de Ruszin-Szendi is feltűnik, gőzfürdőt emlegetve.

 

 

