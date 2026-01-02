Ezt önnek is látnia kell! Best of Tisza 2025 – videó

Bakiparádé és beismerő vallomások. És ez nem vicc. Kocsis Máté újabb összeállítást osztott meg közösségi oldalán a tiszás képviselőik és támogatóik elszólásaiból.
Bolond lyukból balos szél fúj – írta Kocsis Máté Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken.
Kocsis Máté összeállítása magáért beszél
A Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt képviselőinek és támogatóinak elszólásaiból, bakijaiból készített videó összeállítást, amelynek második része is tartogat meglepetéseket. Magyar Péter is megszólal:
„Ne ezt mutogassátok már”
– mondja a Tisza Párt vezére, a rendezvényén megjelent „tömeg”-re utalva, de Ruszin-Szendi is feltűnik, gőzfürdőt emlegetve.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!