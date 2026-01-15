Dübörög az ukrán korrupciós botrány: letartóztatták a Zelenszkijt támogató volt miniszterelnököt

Hírlevél
1 óraja
Olvasási idő: 3 perc
Vegyük el a nyugdíjakat, adókedvezményeket, támogatásokat a magyaroktól, és küldjük el az arany budik világába, mert ezt kérik tőlünk a fényes Nyugatról. Közben tovább dübörög a háborús korrupciós botrány, most épp Julia Timosenkót, a Zelenszkijt támogató volt ukrán miniszterelnököt fogták el a hatóságok – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán csütörtökön.
Tisza PártZelenszkijKocsis Mátéukrajnai korrupcióJulija Timosenko

Julia Timosenko ugyanis több képviselőnek is pénzt ajánlott bizonyos parlamenti döntések támogatásáért. A vád szerint nem egyszeri megvesztegetésről, hanem egy rendszeres, pénzügyi juttatásokkal és konkrét szavazási utasításokkal működő mechanizmusról volt szó – magyarázta a Fidesz frakcióvezetője. 

Szerhij Taruta parlamenti képviselő és üzletember, Volodimir Zelenszkij humorista és Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) párt vezetője, ukrán államfőjelöltek (b-j) kartonfigurái egy politikai performansz alatt Kijevben 2019. március 28-án, az ukrán elnökválasztás előtt három nappal. MTI/EPA/Sztepan Franko
Szerhij Taruta ukrán parlamenti képviselő, Volodimir Zelenszkij és Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) párt vezetője, ukrán államfőjelöltek (b-j) kartonfigurái egy politikai performansz alatt Kijevben, 2019. március 28-án, az ukrán elnökválasztás előtt (Fotó: MTI/EPA/Sztepan Franko)

Magyar Péter meg azoknak a szekerét tolja, akik ezt az országot akarják gyorsított eljárással betolni az EU-ba. Neki is jár a taps.

 

Szóval köszönjük, de mi ebből nem kérünk!” 

– hangsúlyozta Kocsis Máté. A frakcióvezető hozzátette, a tiszások meg ezt jegyezzék meg jól: 

a Fidesz a biztos választás!

 

