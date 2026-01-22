Kocsis Máté: Ebből nagy baj lesz, Európa nem a béke felé halad

Kocsis Máté a közösségi oldalán az Ukrajna támogatásával összefüggő európai politikai folyamatokat értékelve lesújtóan kritikus véleményt fogalmazott meg.

A Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta az európai vezetést, amiért az nem a béketeremtésre összpontosít, hanem egyre mélyebben sodródik bele a háborús logikába. Kocsis Máté szerint a kötelező sorkatonaság visszatérése és az Ukrajnának szánt százmilliárdos támogatások beláthatatlan következményekkel járhatnak. Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Kocsis Máté szerint az ukrán állam a 800 milliárd eurós forrást az európai polgárok zsebéből akarja megszerezni

A Fidesz frakcióvezetője szerint Európa vezetőinek minden erejükkel a béke irányába kellene dolgozniuk, ezzel szemben azonban épp az ellenkezője történik.

Ebből nagy baj lesz”

- mondta Kocsis Máté, majd úgy fogalmazott:

A gyenge európai vezetésünknek, ha még van megmaradt ereje, akkor azt most kellene igazán a béke iránti erőfeszítésekbe ölni. Ennek ellenére –egyre több országban indul vita, illetve születnek parlamenti döntések a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetéséről, például Dániában, Németországban vagy Horvátországban.”

A politikus szerint mindez egyértelműen azt mutatja, hogy Európa nem a feszültség csökkentésére, hanem a háborús felkészülésre rendezkedik be. Különösen aggasztónak nevezte azt is, hogy az európai vezetők döntést hoztak arról: 90 milliárd eurót fordítanak az ukrán katonai igények kielégítésére.

Ezek igények. Értik? Igények”

- hangsúlyozta Kocsis Máté, arra utalva, hogy az európai polgárok érdekei háttérbe szorulnak.

A frakcióvezető felidézte, hogy mindeközben az ukrán állam további, mintegy 800 milliárd eurós forrást kíván megszerezni Európától, vagyis az európai polgárok zsebéből. Véleménye szerint ez olyan pénzügyi és társadalmi terhet jelent, amelyet az európai társadalmak hosszú távon nem fognak tudni elviselni.

Kocsis Máté a videós bejegyzése végén a közelgő választások tétjéről is beszélt.

Ha a választások tétjén elmélkedünk, persze mindegyiknek nagy volt a tétje, de most mégis történik valami, ami talán még a migráció elsöprő erejénél is nagyobb, amit ha nem tudunk megfékezni, akkor nagyon nagy baj lesz”

- mondta a fideszes politikus.