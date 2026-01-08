Eltelt másfél év, de a kutya nem csatlakozott Magyar Péterhez

Azok sorakoznak most fel a Tisza Párt árnyékában, akik a korábbi baloldali kormányok idején jó pozíciókat töltöttek be, az elmúlt másfél évtizedben azonban nem tudtak politikailag előrelépni – jelentette ki Kocsis Máté Facebook-videójában.

Magyar Péter pontosan tisztában van azzal, kik állnak mögötte, mégis inkább letagadja, elhallgatja vagy elfedi ezt a valóságot Fotó: Havran Zoltán/ Magyar Nemzet

A Fidesz frakcióvezetője szerint ezek a szereplők most revansot keresnek, vissza akarnak kerülni a hatalomba, és erre kínál számukra lehetőséget a Tisza Párt. Úgy fogalmazott: mindez annyira egyértelmű, „mint az egyszeregy”, és ezt mindenki érti – vélhetően még Magyar Péter is.

Magyar Péter tudja, kik állnak mögötte

A frakcióvezető szerint Magyar Péter pontosan tisztában van azzal, kik állnak mögötte, mégis inkább letagadja, elhallgatja vagy elfedi ezt a valóságot. Kocsis úgy látja: Magyar Péternek nehéz lenne nyíltan beismerni, hogy a Tisza Párt körül már megjelentek a korábban levitézlett baloldali politikusok – akár szakértőként, akár háttéremberként, akár programíróként, vagy egyszerűen csak hangos véleményformálóként.

Kocsis Máté hangsúlyozta: a jobboldalról ezzel szemben senki nem csatlakozott a Tisza Párthoz.

Felidézte, hogy Magyar Péter politikai pályafutása kezdetén még azt állította, számos ismert jobboldali, fideszes politikus áll majd mellé. Ehhez képest – mutatott rá – másfél év elteltével egyetlen, pozícióban lévő államtitkár, volt miniszter vagy meghatározó jobboldali szereplő sem csatlakozott hozzá.

A Fidesz frakcióvezetője szerint mindez egyértelműen azt bizonyítja: a Tisza Párt nem egy új politikai erő, hanem egy klasszikus baloldali tömb, amelyben a korábbi évek szereplői próbálnak újra politikai térhez jutni.