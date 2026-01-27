Kocsis Máté: A globalista nem vész el, csak átalakul – videó

A Globsec nevű biztonságpoltikával és külügyekkel foglalkozó Soros-szervezet igazgatósági tanácsi tagja Orbán Anita, szerinte, azonban Magyar Péter kijavította, hogy csak volt tag – Kocsis Máté leleplező videót töltött fel közösségi oldalára arról, hogy a nemzetközi hálózat tagjai nem változnak, néha elszólják magukat.

Kocsis Máté: A globalista nem vész el, csak átalakul

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté: Orbán Anita úrhölgy egy igazi internacionalista kiszolgáló

Ahogyan korábban megírtuk, december végén még szerepelt Orbán Anita neve a Soros Györgyhöz köthető ECFR honlapján, ám mire Magyar Péter a Tisza Párt külpolitikai vezetőjeként bemutatta, a név nyomtalanul eltűnt

– írta meg a Magyar Nemzet. A kapkodó módosítás sokatmondó kérdéseket vet fel a Tisza új szakértőjének nemzetközi kapcsolatairól.

Nem régen mutatta be Magyar Péter a Tisza Párt új külpolitikai vezetőjét, Orbán Anitát, akinek szakmai múltját a pártelnök igyekezett technokrata köntösbe csomagolni. A háttér azonban ennél jóval árnyaltabb: a Magyar Nemzet információi szerint Orbán Anita neve nem sokkal politikai szerepvállalása előtt eltűnt a European Council on Foreign Relations (ECFR) – egy Soros Györgyhöz köthető globalista szervezet – hivatalos taglistájáról.

Ez azért különösen pikáns, mert a Globsec neve más tiszás szereplők kapcsán is előkerült: Tarr Zoltán, aki már a Magyar Péter-projekt kezdetén felbukkant, szintén kapcsolatba hozható a szervezettel. A kirakós darabjai így egy irányba mutatnak:

A Tisza új külpolitikai arca mélyen beágyazódott abba a nemzetközi hálózatba, amely a baloldal korábbi kampányait és külföldi finanszírozását is segítette.