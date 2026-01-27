Már tényleg nem hiszem el ezt az állandó, konok ellenkezést a tiszás propagandától a tényekkel szemben…. De próbáljuk meg még egyszer, hátha fénybe borulnak az elmék… – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté kíméletlenül helyre tette a tiszás propagandistákat

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

Ursula von der Leyen javaslata az orosz energiáról való leválás. Ha a múlt héten megbukott volna a bizalmi szavazáson európai bizottsági elnökként, akkor ez az őrült javaslata is elhasalt volna, amely veszélyezteti a magyar háztartásokat, az ipart és az egész gazdaságot. A Tisza Párt azonban nem szavazott ellene, inkább gyáván hazautaztak a szavazásról. (Állítólag a hideg miatt.)

Na, ezt állította be Magyar Péter valami nemzeti hőstettként, miközben a nemzeti hőstett az lett volna, ha a szavazatukkal a magyar érdekek mellé állnak a brüsszeli fontoskák sunyi megvédése helyett! – hangsúlyozta Kocsis Máté, hozzátéve:

Ha ezek után valaki még mindig nem érti azt, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani a brüsszeli vezetőknek, tisztelettel kérem, – bár tudom, hogy liberális propagandista – ne foglalkozzon az emberek tájékoztatásával. Nincs jobb ötletem. Köszi! – írta a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.