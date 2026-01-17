Kocsis Máté: Magyar Péterről még egy fesztivált is elneveztek

Miskolcon, a DVTK Arénában tartják a digitális polgári körök országjárásának mai állomását, ahol a program részeként Kocsis Máté is elmondta a beszédét. A Fidesz frakcióvezetője Orbán Viktor előtt lépett színpadra.

Kocsis Máté ismertette, hogy mik Brüsszel elvárásai Magyarországtól

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Az eseményen a digitális polgári körök nagykövetei, közéleti szereplők és helyi résztvevők is jelen vannak. A rendezvény online és a Hír TV-n is követhető.

Kocsis Máté felidézte, hogy a Zebra Digitális Polgári Kör a múlt héten átlépte a húszezres taglétszámot, amellyel – mint fogalmazott – a tematikus DPK-k közül a megalakulása óta a legnagyobb közösségnek számít.

A Fidesz frakcióvezetője ezt követően az új zebrás tematikájú ruházati termékeket mutatott be. Kocsis közölte, a termékekből származó bevételt jótékony célra ajánlják fel.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Kocsis Máté kitért arra is, hogy Magyar Péter nem jelent meg a miskolci rendezvényen. Megjegyezte: a Tisza Párt elnökének vidéki fórumain – Nyíregyházán és Kecskeméten – szerinte mérsékelt volt az érdeklődés. Felidézte azt is, hogy Varga Judit korábbi kijelentései alapján Magyar Péter lenézően beszélt a vidéki emberekről és külön a miskolciakról, ami Kocsis szerint magyarázatot adhat a távolmaradásra.

A frakcióvezető beszédében egy hatalmas „ütést” is bevitt Magyar Péternek, akiről szerinte egy fesztivált is elneveztek.

A kocsonyafesztivált”

„Ukrajna két év alatt háromszor annyi pénzt kapott az EU-tól, mint Magyarország 22 év alatt!”

– erősítette meg Kocsis Máté, aki kiemelte, hogy Brüsszel megszüntetné a rezsicsökkentést, az édesanyák SZJA-mentességét és többkulcsos adót vezetne be Magyar Péter támogatásával.

„Orbán Viktor szembe mer menni az őrült brüsszeli ötletekkel”

– fogalmazott.