Trump elrendelte az Irán elleni támadást, de aztán történt valami

kocsis máté

Kocsis Máté: Magyar Péterről még egy fesztivált is elneveztek

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Ma 11 órától Miskolcon, a DVTK Arénában folytatódik a digitális polgári körök országjárása. A rendezvényen Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is felszólalt.
kocsis mátéHáborúellenes Gyűlésbrüsszel

Miskolcon, a DVTK Arénában tartják a digitális polgári körök országjárásának mai állomását, ahol a program részeként Kocsis Máté is elmondta a beszédét. A Fidesz frakcióvezetője Orbán Viktor előtt lépett színpadra.

Kocsis Máté
Kocsis Máté ismertette, hogy mik Brüsszel elvárásai Magyarországtól
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Az eseményen a digitális polgári körök nagykövetei, közéleti szereplők és helyi résztvevők is jelen vannak. A rendezvény online és a Hír TV-n is követhető.

Kocsis Máté felidézte, hogy a Zebra Digitális Polgári Kör a múlt héten átlépte a húszezres taglétszámot, amellyel – mint fogalmazott – a tematikus DPK-k közül a megalakulása óta a legnagyobb közösségnek számít.

A Fidesz frakcióvezetője ezt követően az új zebrás tematikájú ruházati termékeket mutatott be. Kocsis közölte, a termékekből származó bevételt jótékony célra ajánlják fel.

Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Kocsis Máté kitért arra is, hogy Magyar Péter nem jelent meg a miskolci rendezvényen. Megjegyezte: a Tisza Párt elnökének vidéki fórumain – Nyíregyházán és Kecskeméten – szerinte mérsékelt volt az érdeklődés. Felidézte azt is, hogy Varga Judit korábbi kijelentései alapján Magyar Péter lenézően beszélt a vidéki emberekről és külön a miskolciakról, ami Kocsis szerint magyarázatot adhat a távolmaradásra.

A frakcióvezető beszédében egy hatalmas „ütést” is bevitt Magyar Péternek, akiről szerinte egy fesztivált is elneveztek. 

A kocsonyafesztivált”

„Ukrajna két év alatt háromszor annyi pénzt kapott az EU-tól, mint Magyarország 22 év alatt!”

– erősítette meg Kocsis Máté, aki kiemelte, hogy Brüsszel megszüntetné a rezsicsökkentést, az édesanyák SZJA-mentességét és többkulcsos adót vezetne be Magyar Péter támogatásával.

„Orbán Viktor szembe mer menni az őrült brüsszeli ötletekkel”

– fogalmazott.

 

