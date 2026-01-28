Kocsis Máté kíméletlenül helyretette Magyar Pétert

Talán a legviccesebb a mai napban, hogy az a Magyar Péter emleget hazugságokat, akit az egész ország egy kétszínű hazudozóként ismert meg! – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté kegyetlenül helyretette Magyar Pétert (Fotó: YouTube)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

Az a Magyar Péter, aki még a saját, nyilvánosan elmondott szavait is szemrebbenés nélkül tagadja le, aki még egy stúdióból is kirohan, amikor a saját hazugságaival szembesítik. Az a Magyar Péter, aki bármikor letagadja a saját munkatársait, ha kellemetlenné válnak a számára, és aki emberek millióit készül átverni és megsarcolni a letagadott adóemelési terveikkel. Az sem zavarja meg a tekintetét, amikor a legközvetlenebb kollégái ismerik be, hogy tényleg brutális megszorításokra készülnek a választások után, de a kampányban mást mondanak az embereknek.

Még ő a vádaskodik. Ez a ráncfelvarott Gyurcsány Ferenc bámulatosan gátlástalan. Bámulatosan. De hamarosan vége lesz. Még 74 nap, és mehet vissza Brüsszelbe hazudozni! – hangsúlyozta Kocsis Máté a bejegyzésében.