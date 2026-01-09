Hírlevél
kocsis máté

Kocsis Máté: Kintről akarnak legyőzni minket a saját hazánkban

Nincs jobb- és baloldali koncepció. A választóknak nem a között kell dönteniük, hogy a jobb- és baloldali érzelmű emberek fejében lévő adórendszer, nyugdíjrendszer, mezőgazdasági támogatások, szociális ellátás, egészségügy helyzete miként rendeződjön össze – mutatott rá Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
kocsis mátébrüsszelitákmagyar péterUrsula von der Leyeneurópai bizottság

Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az idei választásokon nem érvényesülnek az eddig jól ismert klisék, mely szerint a különböző érzelmű emberek összevetik a pártok által kínált programokat, és ennek megfelelően adják le rájuk a szavazataikat.

(Fotó: AFP)

A frakcióvezető kifejtette, hogy jelenleg Magyarországon az zajlik, hogy van a szuverenista magyar kormány, és vele szemben 

az Európai Bizottság és annak vezetőjének az akarata, mely akaratot a magyar választásokon is meg akar jeleníteni.”

Ennek az igen erős akaratnak az érvényre juttatásához használnak fel politikusokat, új alapítású pártokat, valamint egyéb befolyásoló eszközöket, a közösségi médiától az elérhető elektronikus médiáig.

Kocsis Máté utalt rá, hogy most éppen a Tisza néven futó formáció az, amelyet az Európai Unióból építgetnek, hogy segítségével legyőzhessék a Fideszt. Így az a helyzet, hogy 

’26-ban van a mi koncepciónk, és Magyarországról nincs több.”

 

