Közleményt adott ki a Magyar Ügyvédi Kamara az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségéről, miután az elmúlt hetekben több politikus is megkérdőjelezte a bíróságokét – írja a HVG-ben a nevét elhallgató balliberális propagandista, majd Lázár Jánost és Kocsis Mátét emlegeti, okolja.

Kocsis Máté

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kifejtette a Facebook-bejegyzésében:

Bizonyára elkerülte a fényes ügyvédi kamara figyelmét is Magyar Péter három és fél hónappal ezelőtti erőszakos tombolása, Kocsis Máté ezért idézi most a Tisza Párt vezérét.

Magyar Péter 2025.09.29-én ezeket közölte:

„Egészen botrányos ítéletben védte meg ma a Fővárosi Törvényszék az orbáni propagandalappá silányított Indexet.”

„A diktatúrákat idéző ítéletben....”

„Az eljáró bíró, a tanúkat meg sem hallgatva, már a tárgyalás előtt meghozta az ítéletet.”

„Botrány. A mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása.”

Nos, milyen érdekes, akkortájt a fentiek miatt nem adott ki a kamara szívszorítóan aggódó közleményt a bíróságok függetlenségéről, és a liberális HVG szánalmas propagandistái sem kezdtek nyavalyogni. De az sem zavarta különösebben őket, amikor a pride szervezői teljesen figyelmen kívül hagyták a bíróság döntését. Nem volt közlemény. Nem volt. Ez az az undorító kettős mérce, és hamiskodás, amin már rengetegen átlátnak!

– hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője, majd hozzátette:

Amúgy pedig elismerésre méltóan bámulatos a liberális pesti jogászhálózat működése és összekapaszkodása. Amolyan „politikától függetlenül” nyomják. Bámulatos, csak már roppant unalmas és kiszámítható.

Ha baloldalról brutálisan megtámadják a bíróságokat, mint Varju László, Fekete-Győr vagy Magyar Péter, akkor mélyen kussolnak, amikor jobboldalról beszól valaki, azonnal jön a megható közlemény a kamarától. Nevetséges és méltatlan ez. A vezetők szégyene!

– írta Kocsis Máté a bejegyzésében.