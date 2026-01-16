Mutatjuk Kocsis Máté leleplező videóját a tiszás megszorítási tervekről

Kocsis Máté összegyűjtötte a videójában azokat a tiszás kijelentéseket, amik alátámasztják, hogy a Tisza Párt valójában megszorításokra készül, ha kormányra kerülne.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője összefoglaló videójában ezeket a tiszás kijelentéseket mutatta be, íme:

Sokan úgy látjuk, én egyértelműen, hogy megvalósítható az adórendszernek egyfajta progresszivitása”

– mondta az egyik Tisza párti szakértő, Király Júlia, aki Simor András, az MSZP-SZDSZ-kormányok alatt kinevezett jegybankelnök helyettese volt.

Aki azt mondja, hogy progresszív az tartsa fel a kezét. A többség az progresszív szerintem úgy 80 százalék volt, ha nem inkább 90, az egykulcsos pedig egy-két héja szavazott hátul, az 10-15 százalék

– mondta Dalnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoport vezetője egy lakossági fórumon.

Most nem lehet erről beszélgetni. Majd ha ez kikerül, akkor magyarázkodunk. Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Választás kell nyerni, és utána mindent lehet!

– mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke.

„A Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz” – állítja mindezek ellenére Magyar Péter, a Tisza Párt vezére.

„Volt kérdés is arról, hogy miért nem mondjuk el, hogy a rezsicsökkentés valójában egy hazugság” – állítja Király Júlia.