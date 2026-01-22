Kocsis Máté: Lenyűgöző Magyar Péter hablatyolása! 

Hírlevél
A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter csütörtök reggeli magyarázkodásáról írt közösségi oldalán. Kocsis Máté ismét szembesítette a Tisza Párt elnökét a valósággal, bár láthatóan ő ezt egyre nehezebben viseli.
„Aki nem tudná, a tiszások gyáván megfutamodnak a mai parlamenti szavazástól, és a maguk furcsa módján az európai bizottság elnöke mellé állnak a gazdákkal szemben” – írja Kocsis Máté Facebook-oldalán.

Kocsis Máté ismét helyretette Magyar Pétert (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)
Kocsis Máté: Rég hallottam ilyen szánalmas dumát

Némi ellentmondást lehet felfedezni a Tisza Párt legutóbbi lépéseiben. A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy Magyar Péter PR-fogásként a gazdák mellé akart állni, de a mutatvány visszafelé sült el. A tiszások gyáván megfutamodtak a csütörtöki parlamenti szavazástól, mert nem mertek Ursula von der Leyen ellen szavazni. 

Na, ezt próbálta elmesélni a világnak úgy, hogy neki jó legyen, de sajnos megint hazudott, és csak a valódi okokról nem beszélt”

– írta Kocsis Máté.

Ilyen egy virtigli, besz@ri brüsszeli báb. Mindenki elmondhatja majd a véleményét róla április 12-én, már csak 80 nap!”

– tette hozzá.

