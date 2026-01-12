Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Most jött

Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Magyar Péterék és Weberék között szorosabb az együttműködés, mint valaha

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt támogatja Brüsszel migrációs és háborús terveit, mivel annak az Európai Néppártnak, annak a pártcsaládnak a tagja, annak a frakciónak a tagja, amelyik pártcsalád a legerősebb háborús pszichózisba taszítja Manfred Weberrel az élen az európai polgárokat és az európai médiát – mondta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéEurópai NéppártMagyar Péter politikájaTisza PártEurópai Néppárt (EPP)brüsszelitákBrüsszel diktálManfred WeberMagyar Péter

Ami fontos volt, akár a háború finanszírozását tekintve, akár a háborús készülődést tekintve Európában, az Európai Parlamentben a tiszások mindent megszavaztak. De ideértem egyébként ebbe a csomagba a migrációs döntéseket is – mondta Kocsis Máté a videójában.

Kocsis Máté (FORRÁS: FACEBOOK)
Kocsis Máté
Fotó: FACEBOOK

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

A Tisza Párt annak az Európai Néppártnak, a pártcsaládnak a tagja, annak a frakciónak a tagja, amelyik pártcsalád a legerősebb háborús pszichózisba taszítja Manfred Weberrel az élen az európai polgárokat és az európai médiát, az európai közvélekedést, közvéleményt. Most ebből következően, ha nagyon nem értenének egyet azzal a politikával, amit a Weberék csinálnak az illegális bevándorlással, a háborúval, a gender propagandával kapcsolatban, akkor már kiléptek volna onnan. De nem, hogy nem léptek ki, szorosabb az együttműködés, mint valaha!

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Hiába tagadják, a migrációt támogatja a Tisza

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!