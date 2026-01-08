Kocsis Máté meglepőt mondott Orbán Viktorról

Nincs itt, ezért hadd mondjak olyat a miniszterelnökről, amit a szemébe sose mondanék, mert elbízná magát. Ez a „nagy Kocsis-féle sejtés”. Orbán Viktor kiváló politikus, nagyszerű érdemeket szerzett a harctéren, az országirányításban és szerintem a magyar családtámogatási rendszer Európában egyedülálló, és nagyon sok jót tudok róla mondani – mondta Kocsis Máté.

Kocsis Máté

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kifejtette:

Orbán Viktor mindig is államférfi képességű politikus volt, szerintem akkor írta be magát kiradírozhatatlanul Magyarország történelmébe, amikor a 2015-ös migrációs válság után minden európai nyomásnak ellen tudott állni, akkor amikor fenyegették, zsarolták, megvonták a pénzünket, stb., mert nem állunk be az illegális bevándorlókat befogadó országok hosszú sorában. Nézzék meg, hogy hogyan telik ma Budapesten vagy éppen itt Szigetszentmiklóson egy karácsonyi vásár, és hogyan telik ez például Antwerpenben, vagy éppen Dortmundban, és sorolhatnám tovább. Az embereknek nem a pénztárcájába túr bele a saját országvezetésük, hanem a legféltettebb kincsükbe, a családjuk biztonságába.

A testi, fizikai és kulturális biztonságukat számolták fel a nyugatiaknak. Azzal, hogy a miniszterelnök ezzel szembe mert szállni, és végig is csinálta azt a harcot, azzal írta be magát szerintem a történelemkönyvekbe. A háborús kimaradós érdemei is figyelemre méltóak, de ami igazolt, saját bőrünkön érezhetjük, saját szemünkkel láthatjuk, hogy mennyivel jobb utat választottunk 10 évvel ezelőtt, az a migráció

– hangsúlyozta Kocsis Máté.