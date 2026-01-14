Kocsis Máté nem finomkodott: Pénzeső Ukrajnának, számla a magyaroknak?

A tervek szerint a háború és Ukrajna finanszírozását közös hitelből, a tagállami források megvágásából és megszorításokból hajtanák be – fejtette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán, majd hozzátette, milyen következményekkel járna a brüsszeli elképzelés: az ukrán elnök által követelt, tíz évre szóló 800 milliárd dolláros hitel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintos terhet jelentene.
– jegyezte meg a frakcióvezető.
Mit is kérne Brüsszel?
Kocsis Máté szerint a Bizottság listáján egyértelműen a kormány eddigi eredményeinek eltörlése és módszeres leépítése szerepel:
- Az otthonteremtési támogatások megszüntetése (CSOK, kedvezményes hitelek, illetékmentesség);
- magasabb ingatlanadók;
- a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése;
- progresszív személyi jövedelemadó bevezetése;
- családi és anyáknak járó adókedvezmények lekaszabolása;
- a rezsicsökkentés eltörlése;
- munkáshitel kinyírása.
F@sza. Mindezt egy olyan háborúért, amit akár be is lehetne fejezni.”
– jegyezte meg szarkasztikusan.
Orbán Viktor jelenti a STOP-táblát az őrület ellen
Az ügy hátteréről Orbán Viktor is beszélt: a következő tíz évre követelt 800 milliárd dollár nem „a fán terem”, Magyarországra több mint 9 milliárd dollár jutna. A kormányfő szerint ezek az intézkedések csak akkor nem valósulnak meg, ha a jelenlegi kormány marad a helyén – mert eddig is megmutatta, hogyan lehet nemet mondani a brüsszeli nyomásra.