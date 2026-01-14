Kocsis Máté nem finomkodott: Pénzeső Ukrajnának, számla a magyaroknak?

A tervek szerint a háború és Ukrajna finanszírozását közös hitelből, a tagállami források megvágásából és megszorításokból hajtanák be – fejtette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán, majd hozzátette, milyen következményekkel járna a brüsszeli elképzelés: az ukrán elnök által követelt, tíz évre szóló 800 milliárd dolláros hitel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintos terhet jelentene.

Kocsis Máté ismertette, hogy mik Brüsszel elvárásai Magyarországtól (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Ez egy friss jelentésből derül ki, amivel mindenki be tudja állítani a vérnyomását, ha akarja”

– jegyezte meg a frakcióvezető.

Mit is kérne Brüsszel?

Kocsis Máté szerint a Bizottság listáján egyértelműen a kormány eddigi eredményeinek eltörlése és módszeres leépítése szerepel:

Az otthonteremtési támogatások megszüntetése (CSOK, kedvezményes hitelek, illetékmentesség);

magasabb ingatlanadók;

a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése;

progresszív személyi jövedelemadó bevezetése;

családi és anyáknak járó adókedvezmények lekaszabolása;

a rezsicsökkentés eltörlése;

munkáshitel kinyírása.

F@sza. Mindezt egy olyan háborúért, amit akár be is lehetne fejezni.”

– jegyezte meg szarkasztikusan.