Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

kocsis máté

Kocsis Máté nem finomkodott: Pénzeső Ukrajnának, számla a magyaroknak?

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Friss adatok borzolják a kedélyeket Brüsszel és Ukrajna finanszírozása körül. A jelentés szerint az unió eddig nagyságrendekkel több pénzt öntött Kijevbe, mint amennyi Magyarországnak jutott 2004 óta, miközben újabb, felső korlát nélküli finanszírozási terveket tolnának át a tagállamokon – Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül a példátlanul felháborító döntést.
kocsis mátémagyarországbrüsszelorbán viktorválasztás2026terv

A tervek szerint a háború és Ukrajna finanszírozását közös hitelből, a tagállami források megvágásából és megszorításokból hajtanák be – fejtette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán, majd hozzátette, milyen következményekkel járna a brüsszeli elképzelés: az ukrán elnök által követelt, tíz évre szóló 800 milliárd dolláros hitel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintos terhet jelentene.

Kocsis Máté
Kocsis Máté ismertette, hogy mik Brüsszel elvárásai Magyarországtól (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Ez egy friss jelentésből derül ki, amivel mindenki be tudja állítani a vérnyomását, ha akarja”

– jegyezte meg a frakcióvezető.

Mit is kérne Brüsszel?

Kocsis Máté szerint a Bizottság listáján egyértelműen a kormány eddigi eredményeinek eltörlése és módszeres leépítése szerepel:

  • Az otthonteremtési támogatások megszüntetése (CSOK, kedvezményes hitelek, illetékmentesség);
  • magasabb ingatlanadók;
  • a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése;
  • progresszív személyi jövedelemadó bevezetése;
  • családi és anyáknak járó adókedvezmények lekaszabolása;
  • a rezsicsökkentés eltörlése;
  • munkáshitel kinyírása.

F@sza. Mindezt egy olyan háborúért, amit akár be is lehetne fejezni.” 

– jegyezte meg szarkasztikusan.

Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Orbán Viktor jelenti a STOP-táblát az őrület ellen

Az ügy hátteréről Orbán Viktor is beszélt: a következő tíz évre követelt 800 milliárd dollár nem „a fán terem”, Magyarországra több mint 9 milliárd dollár jutna. A kormányfő szerint ezek az intézkedések csak akkor nem valósulnak meg, ha a jelenlegi kormány marad a helyén – mert eddig is megmutatta, hogyan lehet nemet mondani a brüsszeli nyomásra.

