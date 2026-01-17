Kocsis Máté: Peti, mondogasd csak!

Hallottad, mit mondott a miniszterelnök? – kérdezte rövid videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza párt elnökét a miskolci háborúellenes gyűlésen. Ha még sokat mondogatod, hogy a Fidesz a biztos választás, még a tieid is ránk szavaznak – tette hozzá.

Gondold át! – üzent Kocsis Máté Magyar Péternek

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Gondolt át! – üzente.