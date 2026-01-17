Kocsis Máté: Peti, mondogasd csak!

Ha még sokat mondogatod, hogy a Fidesz a biztos választás, még a tieid is ránk szavaznak – üzent Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péternek.
Hallottad, mit mondott a miniszterelnök? – kérdezte rövid videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza párt elnökét a miskolci háborúellenes gyűlésen. Ha még sokat mondogatod, hogy a Fidesz a biztos választás, még a tieid is ránk szavaznak – tette hozzá.
Gondolt át! – üzente.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!