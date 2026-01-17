Hírlevél
magyar péter

Kocsis Máté: Peti, mondogasd csak!

Ha még sokat mondogatod, hogy a Fidesz a biztos választás, még a tieid is ránk szavaznak – üzent Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péternek.
magyar péterkocsis mátéválasztás

Hallottad, mit mondott a miniszterelnök? – kérdezte rövid videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza párt elnökét a miskolci háborúellenes gyűlésen. Ha még sokat mondogatod, hogy a Fidesz a biztos választás, még a tieid is ránk szavaznak – tette hozzá.

Miskolc, 2026. január 17.Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Gondold át! – üzent Kocsis Máté Magyar Péternek
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Gondolt át! – üzente.

 

 

