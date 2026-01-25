„A mi nevünkben ne!” – Kocsis Máté kemény üzenetet küldött a NATO-nak

Kocsis Máté emlékeztetett Mark Rutte NATO-főtitkár korábbi szavaira, miszerint olyan háborúra kell készülnünk, mint amilyet a dédszüleink és a nagyszüleink vívtak.

Kocsis Máté: Mi továbbra sem akarunk részt venni a háborúban Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A frakcióvezető vérfagyasztónak nevezte a korábbi holland kormányfő szavait, és utalt rá, hogy szeretné, hogy ha Mark Rutte csak a saját nevében beszélne.