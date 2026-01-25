Hírlevél
Trump húz egy merészet: így zárná le végleg az ukrajnai háborút

kocsis máté

„A mi nevünkben ne!” – Kocsis Máté kemény üzenetet küldött a NATO-nak

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Lehet, hogy a hollandok szeretnének háborúzni, de a mi nevünkben ne mondjanak marhaságokat – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kaposvári háborúellenes gyűlésen.
Kocsis Máté emlékeztetett Mark Rutte NATO-főtitkár korábbi szavaira, miszerint olyan háborúra kell készülnünk, mint amilyet a dédszüleink és a nagyszüleink vívtak.

Kocsis Máté: Mi továbbra sem akarunk részt venni a háborúban
Kocsis Máté: Mi továbbra sem akarunk részt venni a háborúban Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A frakcióvezető vérfagyasztónak nevezte a korábbi holland kormányfő szavait, és utalt rá, hogy szeretné, hogy ha Mark Rutte csak a saját nevében beszélne.

Orbán Viktor: Az őrület fokozódik!

Hogy Európa különböző népei mit akarnak, az az ő dolguk, de a magyarok nem akarnak ebben az egészben részt venni. 

