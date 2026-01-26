Kocsis Máté: Soha nem volt ekkora a választás tétje

A mostani választás tétje nagyobb, mint valaha, mert a korábbiaknál nyíltabban és erőteljesebben jelenik meg a külföldi befolyás a magyar politikában – jelentette ki Facebook-videójában Kocsis Máté.

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Mint a Fidesz frakcióvezetője fogalmazott, már a 2022-es választások idején is „szaglott” a külföldi beavatkozás, akkor azonban elsősorban amerikai irányból érkezett a nyomás, nem európai oldalról.

A frakcióvezető szerint mára szinte természetessé vált, hogy számos magyarországi médium – az RTL Klubtól a Telexen és a 444-en át egészen a HVG-ig – külföldi forrásokból működik.

„Az ember már csak vonogatja a vállát”

– jegyezte meg, utalva arra, hogy a külföldi finanszírozás ténye sokak számára megszokottá vált. Kocsis Máté azonban hangsúlyozta: ezek a pénzek nem semlegesek, hanem idegen államok pénzügyi, vállalati, gazdasági, politikai és ideológiai érdekeit szolgálják.

Kocsis szerint súlyosabb a helyzet, mint 2022-ben volt

A helyzet szerinte súlyosabb, mint 2022-ben, mert akkor nem volt háborús tétje a választásnak. Akkoriban a politikai vita alapvetően egy európai jóléti kampány körül zajlott: arról szólt, hogyan éljenek a magyar emberek, milyen legyen a mindennapi életük, milyen irányba haladjon az ország szociális és gazdasági értelemben.

Ma azonban Kocsis Máté szerint teljesen megváltozott a helyzet.

Az európai politikai diskurzus középpontjában már nem a mindennapok kérdései állnak – sem Magyarországon, sem Európában. A fő vitatéma az Európához való viszony, Ukrajna helyzete és a háború, illetve e három tényező egymáshoz való viszonya.

A frakcióvezető rámutatott: ebben az új helyzetben már nem Magyarország, és nem Orbán Viktor diktálja az európai viták témáit, hanem maguk az európai vezetők határozzák meg a napirendet.

A hangsúly nem azon van, hogyan alakulnak az emberek hétköznapjai, hanem azon, hogy Európa miként pozícionálja magát a háborúval és Ukrajnával összefüggésben.

Kocsis Máté szerint mindez azért is különösen problémás, mert a magyar társadalom valójában nem erről szeretne vitázni.

Valljuk be, mi magyarok nem szeretnénk erről diskurálni

– fogalmazott, jelezve, hogy a választók többsége továbbra is a békét, a biztonságot és a kiszámítható mindennapokat tartaná a politikai vita középpontjában.