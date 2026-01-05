Kocsis Máté szerint szánalmas ahogy Magyar Péter utánozni próbálja Orbán Viktort

Kocsis Máté a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a „szánalomgyár” Magyar Péter ismét utánozni próbálta a miniszterelnököt nem sokkal azután, hogy véget ért Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója, amelyen a kormányfő a világsajtó kérdéseire válaszolt.
Kocsis Máté szerint amit Magyar Péter csinál, az irigységből fakadó utánzás
A fideszes politikus szerint Orbán Viktor a világpolitika mély összefüggéseiről, a magyar álláspontokról, az európai vitákról, a háborús szándékok káros következményeiről, a migráció által okozott veszélyekről és a magyarokat segítő kormányzati intézkedésekről adott mérvadó válaszokat és még a Magyarországon működő liberális sajtó személyeskedő kérdéseire is időt szánt.
Egy felelős, okos államférfi állt ott, és ezt még olyanok is így gondolják, akik személyesen kevésbé kedvelik”
- fogalmazott a frakcióvezető.
Kocsis Máté ezután szembeállította ezzel Magyar Péternek azt az aznapi sajtótájékoztatóját, amelyet a Tisza Párt elnöke Orbán Viktor szereplése utánra időzített „A 2025-ös év; a TISZA tervei a kampányra és a kormányzásra” címmel. A fideszes politikus szerint ez nem más, mint irigységből fakadó utánzás.
Na. Ezt irigyelte meg az ‘olcsó macho’, és ő is sajtótájékoztatót hirdetett mára, ahol néhány saját használatú propagandistának tart majd gyűlöletperceket és ipari fröcsögést, előre megírt kérdésekre”
- írta a frakcióvezető, aki szerint a Tisza Párt elnökének a sajtóeseményén viszont várhatóan nem esik majd szó több kényes témáról sem. Így elhallgatásra kerülnek a Tisza adóemelési tervei, a kiszivárgott programrészletek, valamint azoknak a szakértőknek az elszólásai is, amiket a párt letagad, köztük például Kéri László, Simonovits András és Surányi György nyilatkozatai.
Kocsis Máté szerint Magyar Péter hallgatni fog:
- a szilveszterkor nyugat-európai városokban migránsok által elkövetett erőszakhullámról,
- és arról sem ad majd magyarázatot, miért támogatják a tiszások az Európai Parlamentben a „Weber-frakció” tagjaiként az egyre erősödő háborús előkészületeket.
A fideszes politikus szerint éppen ezért Magyar Péter el fog bukni a 2026-os választáson.
Nagy bohóc a csávó, az tuti, de már csak 97 nap, és felkenődik a falra!”
- írta Kocsis Máté.