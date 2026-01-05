Kocsis Máté szerint szánalmas ahogy Magyar Péter utánozni próbálja Orbán Viktort

Kocsis Máté a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a „szánalomgyár” Magyar Péter ismét utánozni próbálta a miniszterelnököt nem sokkal azután, hogy véget ért Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója, amelyen a kormányfő a világsajtó kérdéseire válaszolt.

Egy ironikus hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy Magyar Péter közvetlenül Orbán Viktor több mint kétórás nemzetközi sajtótájékoztatója utánra hirdette meg a saját sajtóeseményét. Kocsis Máté szerint a két politikusi megszólalás között „ég és föld” a különbség. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Kocsis Máté szerint amit Magyar Péter csinál, az irigységből fakadó utánzás

A fideszes politikus szerint Orbán Viktor a világpolitika mély összefüggéseiről, a magyar álláspontokról, az európai vitákról, a háborús szándékok káros következményeiről, a migráció által okozott veszélyekről és a magyarokat segítő kormányzati intézkedésekről adott mérvadó válaszokat és még a Magyarországon működő liberális sajtó személyeskedő kérdéseire is időt szánt.

Egy felelős, okos államférfi állt ott, és ezt még olyanok is így gondolják, akik személyesen kevésbé kedvelik”

- fogalmazott a frakcióvezető.

Kocsis Máté ezután szembeállította ezzel Magyar Péternek azt az aznapi sajtótájékoztatóját, amelyet a Tisza Párt elnöke Orbán Viktor szereplése utánra időzített „A 2025-ös év; a TISZA tervei a kampányra és a kormányzásra” címmel. A fideszes politikus szerint ez nem más, mint irigységből fakadó utánzás.

Na. Ezt irigyelte meg az ‘olcsó macho’, és ő is sajtótájékoztatót hirdetett mára, ahol néhány saját használatú propagandistának tart majd gyűlöletperceket és ipari fröcsögést, előre megírt kérdésekre”

- írta a frakcióvezető, aki szerint a Tisza Párt elnökének a sajtóeseményén viszont várhatóan nem esik majd szó több kényes témáról sem. Így elhallgatásra kerülnek a Tisza adóemelési tervei, a kiszivárgott programrészletek, valamint azoknak a szakértőknek az elszólásai is, amiket a párt letagad, köztük például Kéri László, Simonovits András és Surányi György nyilatkozatai.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter hallgatni fog:

a szilveszterkor nyugat-európai városokban migránsok által elkövetett erőszakhullámról,

és arról sem ad majd magyarázatot, miért támogatják a tiszások az Európai Parlamentben a „Weber-frakció” tagjaiként az egyre erősödő háborús előkészületeket.

A fideszes politikus szerint éppen ezért Magyar Péter el fog bukni a 2026-os választáson.

Nagy bohóc a csávó, az tuti, de már csak 97 nap, és felkenődik a falra!”

- írta Kocsis Máté.