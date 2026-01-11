Hírlevél
Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

Kocsis Máté mondatait nem teszi zsebre Magyar Péter

Azt ugyan tudtuk, hogy a Tisza folyó forrásvidéke Ukrajnában van, de azt nem, hogy az ilyen nevű párt ezt magára nézve is kötelezőnek tekinti – írta a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán, vasárnap. Kocsis Máté nem csak ezzel szállt bele a Tisza-vezér lelkivilágába.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője is beszédet mondott a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség kongresszusán, a Hungexpón. Beszédében a Tisza Párt vezérét sem kímélte Kocsis Máté.

Kocsis Máté, Fidesz–kongresszus, Fideszkongresszus, Fidesz-KDNP kanpányindító, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 10.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón
Fotó: Ladóczki Balázs

Kocsis Máté a Tisza Párt jellemzését és támogatóit vette górcső alá: „A szellemi olimpikonok ma már Magyar Pétert támogatják, és ha már szóba hoztam őt,

azt sem tudtuk például, hogy el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a saját családtagjait.”

Kocsis Máté a Fidesz kongresszusáról dörrentet oda Magyar Péternek

Kocsis Máté sorolta Magyar Péter „hőstetteit”

Rámutatott arra is, hogy

ugyan azt tudtuk, hogy a Tisza folyó forrásvidéke Ukrajnában van, de azt nem, hogy az ugyanilyen nevű párt ezt magára nézve is kötelezőnek tekinti.”

A Tisza Párt vezére azt is bejelentette, hogy a béketárgyalások helyszínéül tulajdonképpen ő javasolta Budapestet egy platós kocsiról, amit persze Donald Trump és Vlagyimir Putyin fegyelmezetten tudomásul vett.

Azt meg végképp nem láthattuk előre, hogy a Tisza Párt felépít egy teljesen új, fiatalos és tiszta politikai csapatot Bokros Lajossal, Kéri Lászlóval,

aki titeket pestisesnek hív, a devizahitelező Surányi Györggyel, az örök fiatal Lendvai Ildikóval, cenzorral, a libás Bajnai Gordonnal, aki most ismét a datadatos hálózattal száll majd be, az adóemeléses programíró Lengyel Lászlóval”

– mondta Kocsis Máté. 

