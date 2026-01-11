Kocsis Máté mondatait nem teszi zsebre Magyar Péter

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője is beszédet mondott a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség kongresszusán, a Hungexpón. Beszédében a Tisza Párt vezérét sem kímélte Kocsis Máté.
Kocsis Máté a Tisza Párt jellemzését és támogatóit vette górcső alá: „A szellemi olimpikonok ma már Magyar Pétert támogatják, és ha már szóba hoztam őt,
azt sem tudtuk például, hogy el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a saját családtagjait.”
Kocsis Máté sorolta Magyar Péter „hőstetteit”
Rámutatott arra is, hogy
ugyan azt tudtuk, hogy a Tisza folyó forrásvidéke Ukrajnában van, de azt nem, hogy az ugyanilyen nevű párt ezt magára nézve is kötelezőnek tekinti.”
A Tisza Párt vezére azt is bejelentette, hogy a béketárgyalások helyszínéül tulajdonképpen ő javasolta Budapestet egy platós kocsiról, amit persze Donald Trump és Vlagyimir Putyin fegyelmezetten tudomásul vett.
Azt meg végképp nem láthattuk előre, hogy a Tisza Párt felépít egy teljesen új, fiatalos és tiszta politikai csapatot Bokros Lajossal, Kéri Lászlóval,
aki titeket pestisesnek hív, a devizahitelező Surányi Györggyel, az örök fiatal Lendvai Ildikóval, cenzorral, a libás Bajnai Gordonnal, aki most ismét a datadatos hálózattal száll majd be, az adóemeléses programíró Lengyel Lászlóval”
– mondta Kocsis Máté.