Kocsis Máté: A Tisza Párt nem más, mint Weberék „trójai falova”

Kocsis Máté szerint rendkívül súlyos dolgok hangoztak el Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján, mely alapjaiban leplezi le a Tisza Párt politikáját és kötődését a brüsszeli balliberális elit felé:
És ezért vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé”
– idézte fel közösségi oldalán a frakcióvezető azt a mondatot, amelyet Magyar Péter mondott az uniós pénzek kapcsán. Szerinte ez a kijelentés súlyos kérdéseket vet fel: mit és mennyiért ígérne a Tisza Párt vezetője Brüsszelnek a magyarok rovására.
Mit vállalna Magyar Péter Brüsszelnek?
Kocsis szrint nem véletlen a hallgatás: a „vállalások” mögött olyan ügyek állhatnak, mint a migrációs paktum végrehajtása vagy a nyugati háborús politika támogatása. Azt is felveti, hogy Magyar Péter valójában kinek az érdekeit képviseli, és mit ígért Manfred Webernek „a magyarok kontójára”. A válaszok helyett ilyenkor jön a megszokott forgatókönyv: tagadás, vádaskodás, majd a propaganda emlegetése. Úgy fogalmazott: a Tisza Párt Brüsszel „trójai falova”, politikájuk pedig bizonytalanságot hozna az országnak. Áprilisban – írta – „szembejön a valóság”, és kiderül, hogy a magyar választók nem kérnek a sunyi alkukból.