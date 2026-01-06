Kocsis Máté: A Tisza Párt nem más, mint Weberék „trójai falova”

Kocsis Máté szerint rendkívül súlyos dolgok hangoztak el Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján, mely alapjaiban leplezi le a Tisza Párt politikáját és kötődését a brüsszeli balliberális elit felé:

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt Brüsszel „trójai falova” (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

És ezért vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé”

– idézte fel közösségi oldalán a frakcióvezető azt a mondatot, amelyet Magyar Péter mondott az uniós pénzek kapcsán. Szerinte ez a kijelentés súlyos kérdéseket vet fel: mit és mennyiért ígérne a Tisza Párt vezetője Brüsszelnek a magyarok rovására.