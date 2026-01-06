Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

kocsis máté

Kocsis Máté: A Tisza Párt nem más, mint Weberék „trójai falova”

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter egyetlen mondata elég volt ahhoz, hogy világossá váljon: az uniós pénzekért cserébe „vállalásokat” tenne Brüsszel felé. Kocsis Máté úgy látja, ez nem más, mint az ország érdekeinek eladása politikai haszonért.
kocsis mátétisza pártbrüsszelmagyar péter

Kocsis Máté szerint rendkívül súlyos dolgok hangoztak el Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján, mely alapjaiban leplezi le a Tisza Párt politikáját és kötődését a brüsszeli balliberális elit felé: 

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint a Tisza Párt Brüsszel „trójai falova” (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

És ezért vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé”

 – idézte fel közösségi oldalán a frakcióvezető azt a mondatot, amelyet Magyar Péter mondott az uniós pénzek kapcsán. Szerinte ez a kijelentés súlyos kérdéseket vet fel: mit és mennyiért ígérne a Tisza Párt vezetője Brüsszelnek a magyarok rovására.

Mit vállalna Magyar Péter Brüsszelnek?

Kocsis szrint nem véletlen a hallgatás: a „vállalások” mögött olyan ügyek állhatnak, mint a migrációs paktum végrehajtása vagy a nyugati háborús politika támogatása. Azt is felveti, hogy Magyar Péter valójában kinek az érdekeit képviseli, és mit ígért Manfred Webernek „a magyarok kontójára”. A válaszok helyett ilyenkor jön a megszokott forgatókönyv: tagadás, vádaskodás, majd a propaganda emlegetése. Úgy fogalmazott: a Tisza Párt Brüsszel „trójai falova”, politikájuk pedig bizonytalanságot hozna az országnak. Áprilisban – írta – „szembejön a valóság”, és kiderül, hogy a magyar választók nem kérnek a sunyi alkukból.

