Kocsis Máté: Ukrajna felső határ nélküli támogatásának a számláját az európai emberek fizetik

A közösségi oldalán reagált Kocsis Máté arra az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma (EUM) által közzétett jelentésre, amely részletesen bemutatja, milyen adóemeléseket és megszorításokat vár el Brüsszel Magyarországtól az Ukrajnának nyújtott további támogatások finanszírozása érdekében.

A Fidesz frakcióvezetője az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának friss jelentése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Nyugat gyakorlatilag mostanra kimondta, hogy Ukrajna finanszírozására már nincs felső korlát sem pénzben, sem fegyverben. Kocsis Máté szerint Ukrajna támogatásának az árát az európai emberekkel fizettetné meg Brüsszel, amihez Magyarországon is egy végrehajtó bábkormányra lenne szüksége Fotó: YVES HERMAN / POOL

Kocsis Máté szerint a Nyugat a magyar emberekkel fizettetné ki az ukránok uniós támogatását

A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-bejegyzésében egyértelművé tette, szerinte a nyugati döntéshozók kimondták, hogy Ukrajna számára továbbra sincs pénzügyi vagy katonai felső határ a támogatásokban.

Kimondták a nyugatiak. Ukrajna számára továbbra sincs felső határ, sem pénzben, sem fegyverben. A számlát az európai emberek fizetik, és a következményeket is ők vállalják. Ehhez kell nekik egy bábkormány Magyarországon is”

– fogalmazott Kocsis Máté.

Az ukránok érdekében brutális megszorításokat vezetnének be Magyarországon

A frakcióvezető bejegyzése közvetlen reakció volt arra a friss jelentésre, amelyet az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma hozott nyilvánosságra. A dokumentum szerint Ukrajna az elmúlt három évben közel háromszor annyi pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint amennyihez Magyarország a 2004-es EU-csatlakozása óta összesen hozzájutott.

A jelentés arra is rámutat, hogy Brüsszel felső korlát nélküli további finanszírozást tervez a következő évekre, amelyet a tagállamok támogatásainak csökkentéséből, közös hitelfelvételből, valamint megszorításokon keresztül kíván előteremteni. Az ukrán elnök által követelt 800 milliárd dolláros hitelcsomag, minden magyar család számára több mint 1,3 millió forintos terhet jelentene.

Az EUM elemzése szerint az Európai Bizottság Magyarországgal szembeni eljárásai és ajánlásai egyértelműen adóemeléseket és megszorításokat várnak el a magyar kormánytól. A követelések között szerepel többek között az otthonteremtési támogatások (CSOK) megszüntetése, a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése, a progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, a családi és anyáknak járó adókedvezmények visszavágása, valamint a rezsicsökkentés eltörlése. A dokumentum emellett kórházbezárásokat, egészségügyi leépítéseket, a fiatalok munkáshitelének megszüntetését, valamint a hazai kis- és középvállalkozások támogatásának csökkentését is kilátásba helyezi.