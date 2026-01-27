Hírlevél
Rendkívüli

Kiszivárgott: Trumpnak komoly feltételei vannak Ukrajnát illetően

Szívszorító!

Nem akármilyen felvétel terjed Jákli Mónikáról

Ukrajna

Tiszások, sorakozó! Az ukránok szemet vetettek a magyar harci gépekre

Az ukrán Unian szerint politikai okokból egyelőre nem kerülhetnek Ukrajnába a Magyarország által megrendelt L-39NG Skyfox harci kiképző repülőgépek, ám a 2026-os választások után ez megváltozhat. A lap állítása szerint egy esetleges kormányváltás új helyzetet teremtene a katonai együttműködésben.
UkrajnarepülőgépKocsis Máté

Az ukrán sajtó már a magyar harci repülőgépekkel számol egy esetleges magyarországi politikai fordulat után. Az ukrán Unian hírügynökség arról írt, hogy politikai okokból sem Magyarország, sem Csehország nem adja át saját megrendelését Ukrajnának, ez azonban a 2026-os magyarországi választásokat követően megváltozhat – írja a Mandiner.

Kocsis Máté
Kocsis Máté
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Az ukrán lap a cseh Aero Vodochody által gyártott L-39NG Skyfox típusú repülőgépeket említi, amelyekből Magyarország 2022-ben összesen 12 darabot rendelt a magyar légierő számára. A típus könnyű harci és kiképzési feladatokra alkalmas, a szakértők szerint drónelhárításban is bevethető.

Az Unian szerint Ukrajna számára ezek a repülőgépek alternatívát jelenthetnének a korábban használt, elavultabb L-159-esek kiváltására. A cikk ugyanakkor hangsúlyozza: jelenleg politikai akadálya van annak, hogy Magyarország vagy Csehország átadja a már megrendelt eszközeit.

A kérdésre Kocsis Máté is reagált, aki közösségi oldalán azt írta: Az ukrán sajtó szerint egy esetleges választási vereség után Magyarország akár harci gépeket is átadhatna Ukrajnának. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: Ilyen nem történhet meg, mert a kormánypártok megnyerik a választást.

 

