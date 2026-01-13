Választás 2026: Kocsis Máté üzent Magyar Péternek

Április 12-ére írta ki az államfő az országgyűlési választásokat, ezzel hivatalossá vált a kampány hajrája. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint ez az ellenzék számára is egyértelmű határidőt jelent – ameddig felkészülhetnek a vereségre.
Kocsis Máté bejegyzésében reagált a választás időpontjának kihirdetésére, és kemény üzenetet küldött az ellenzéknek. Úgy értékelt: a dátum kijelölésével lezárult a kifogások ideje, most már mindenki számára világos, mi következik.
„Megvan a dátum, gondold át!”
Kocsis Máté bejegyzésében nyíltan üzent Magyar Péternek.
Már csak 89 nap és a brüsszeli háborúzós haverjaiddal és migrációpárti frakciótársaiddal fölkenődtök a falra”
– üzente, majd arra szólította fel Magyar Pétert, hogy még most gondolja át politikai irányát. A frakcióvezető szerint a következő hetekben világosan kirajzolódik majd a különbség a nemzeti érdekeket képviselő oldal és a brüsszeli elvárásokhoz igazodó ellenzék között, a végső szót pedig áprilisban a választók mondják ki.
