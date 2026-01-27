Kocsis Máté: Világos a törésvonal a magyar politikában

Hírlevél
Világos törésvonal húzódik a magyar politikában: az egyik oldalon a békét, a nemzeti érdekeket és az emberek többségének akaratát képviselő erők állnak, a másikon pedig egy Brüsszelből irányított politikai formáció – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a jelenleg Tisza Pártnak nevezett szervezet nem önálló politikai erő, hanem arra jött létre, hogy átvegye a hatalmat, és megnyissa az utat a háborúpárti döntések, az ukrán finanszírozás és a gyorsított uniós csatlakozás előtt.
„Teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk a versengő feleket” – fogalmazott  Facebook-videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint a magyar politikában világos törésvonal húzódik két egymással szemben álló oldal között.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Fotó: Mirkó István
A frakcióvezető szerint az egyik oldalon azok állnak, akik ellenzik a háborút, ellenzik az illegális bevándorlást, és minden sorsdöntő, húsbavágó kérdésben a magyar emberek többségének álláspontját képviselik. Ez az oldal – hangsúlyozta – következetesen a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe, még akkor is, ha ezért komoly nemzetközi nyomás nehezedik rá.

A másik oldalon – tette hozzá – egy olyan politikai formáció áll, amelyet jelenleg Tisza Pártnak hívnak.

 Kocsis Máté szerint azonban nem egy önálló, alulról szerveződő politikai erőről van szó, hanem egy Brüsszelből irányított fogott pártról.

A frakcióvezető úgy fogalmazott: a Tisza Párt feladata az lenne, hogy az uniós liberális elit szándékainak megfelelően kormányozzon, és ennek érdekében megnyissa az utat olyan döntések előtt, amelyek súlyos következményekkel járnának Magyarország számára. Ide sorolta a gyorsított ukrán uniós csatlakozást, Ukrajna finanszírozását, valamint azt a „háborús pszichózist”, amely szerinte Brüsszelből érkezik, és amelyet a magyar emberek többsége elutasít.

