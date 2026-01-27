Kocsis Máté: Világos a törésvonal a magyar politikában

„Teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk a versengő feleket” – fogalmazott Facebook-videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint a magyar politikában világos törésvonal húzódik két egymással szemben álló oldal között.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Fotó: Mirkó István

A frakcióvezető szerint az egyik oldalon azok állnak, akik ellenzik a háborút, ellenzik az illegális bevándorlást, és minden sorsdöntő, húsbavágó kérdésben a magyar emberek többségének álláspontját képviselik. Ez az oldal – hangsúlyozta – következetesen a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe, még akkor is, ha ezért komoly nemzetközi nyomás nehezedik rá.

A másik oldalon – tette hozzá – egy olyan politikai formáció áll, amelyet jelenleg Tisza Pártnak hívnak.

Kocsis Máté szerint azonban nem egy önálló, alulról szerveződő politikai erőről van szó, hanem egy Brüsszelből irányított fogott pártról.

A frakcióvezető úgy fogalmazott: a Tisza Párt feladata az lenne, hogy az uniós liberális elit szándékainak megfelelően kormányozzon, és ennek érdekében megnyissa az utat olyan döntések előtt, amelyek súlyos következményekkel járnának Magyarország számára. Ide sorolta a gyorsított ukrán uniós csatlakozást, Ukrajna finanszírozását, valamint azt a „háborús pszichózist”, amely szerinte Brüsszelből érkezik, és amelyet a magyar emberek többsége elutasít.