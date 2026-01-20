Orbán Balázs üzent Kollár Kingának: A jövőben már ne a magyarok érdekei ellen dolgozzon

Látom, hogy ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem környékén járt. Érdemes lenne gyakrabban is ellátogatnia oda, még az is lehet, hogy megragad Önön valami abból a nemzeti gondolatból, amelyet az intézmény már a nevében is vállal – üzent Orbán Balázs a Tisza EP-képviselőjének, Kollár Kingának.

Kollár Kinga szerint magyarok romló életszínvonala az ellenzéket erősítette (Fotó: Facebook)

Kollár Kinga a magyarok ellen dolgozik Brüsszelben

A miniszterelnök politikai igazgatója megjegyzi, ha ragadt volna némi nemzeti gondolat a baloldali politikusra, nem fordulhatna elő,

hogy a magyar emberek által megválasztott képviselőként az Európai Parlamentben annak örül, hogy a Brüsszel által alkalmazott pénzügyi nyomásgyakorlás miatt elmarad 50 kórház felújítása.

– Valószínűleg azt sem gondolná, hogy „a dolog pozitív oldala, hogy a magyarok romló életszínvonala az ellenzéket erősítette” – idézte fel Kollár Kinga korábbi botrányos kijelentését Orbán Balázs, hozzátéve, hogy:

– Bár a képviselő asszony az egyetemmel is csupán azért pózolt, hogy felmondja a Tisza semmitmondó propagandáját, a rossz hírem az, hogy nem valószínű, hogy ott sikerrel tudna agitálni, ugyanis nem igazán kedvelik azokat, akik a saját nemzetük ellen dolgoznak – fogalmazott, majd további jó munkát kívánva azt tanácsolta az EP-s politikusnak,