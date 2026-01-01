Hírlevél
Rendkívüli

2026. január 1-jétől több fontos családtámogatás lép életbe, amely jelentősen javítja a gyermekes családok anyagi helyzetét – mutatott rá Koncz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője.
Koncz Zsófia közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kormány január 1-én életbe lépő intézkedéseire.

Koncz Zsófia: Új év, új családtámogatások – Fotó: Facebook/Koncz Zsófia
  • Minden 30 év alatti egygyermekes édesanya teljes SZJA-mentességet kap, így már nem csak az átlagbérig, hanem a jövedelmek teljes összegére érvényesülhet az adómentesség. 
  • A 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is csatlakoznak az SZJA-mentességhez, ami jelentős többletet hagy a családoknál. 
  • Megduplázódik a családi adókedvezmény, így a gyermekek után járó támogatás még több pénzt hagy a családoknál havonta.

Ezek a támogatások nagyon is szükségesek ahhoz, hogy a magyar családok biztonságban élhessenek a 2026-os évben is.

 

