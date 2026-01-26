Kórházbezárásokra készül a Tisza! – kimondták, amit eddig tagadtak

„Nem kell ennyi kórház” – ezt jelenti a tiszás recept

A vitát Dr. Rékassy Balázs, a Tisza egészségügyi szakértőjének nyilatkozata váltotta ki, amelyben egyértelművé tette: szerinte a rendszer átalakítása együtt járna intézmények megszüntetésével is. Mint mondta:

Ha modernizálni akarjuk a magyar egészségügyet, akkor azt is ki kell mondani, hogy nem kell ennyi kórház”

Ezután hozzátette: regionális központokban látná el a betegeket, a többi intézmény bezárását sem tartja problémának. A kormány álláspontja zonban világos: a cél nem a kórházak bezárása, hanem azok fejlesztése, hogy minden magyar ember lakóhelytől függetlenül hozzáférjen az egészségügyi ellátáshoz.