Kórházbezárásokra készül a Tisza! – kimondták, amit eddig tagadtak

A Tisza Párt egészségügyi elképzelései nyíltan kórházbezárásokkal számolnak – erre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté egy közösségi médiás bejegyzésben. A Fidesz frakcióvezetője szerint most először mondták ki egyértelműen, mit jelent a baloldali „modernizáció” az egészségügyben.
Kocsis Máté közösségi oldalán reagált a Tisza Párt egészségügyi szakértőjének kijelentéseire, amelyek szerinte egyértelműen kórházbezárásokat vetítenek előre. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: a baloldal ismét oda jutott, ahová mindig – a vidéki ellátás leépítéséhez.

kórházbezárások
Rékassy Balázs leplezetlenül kiállt a kórházbezárások mellett (Forrás: YoutTube)
Fizetős egészségügy és kórházbezárások – Magyar Péter újabb egészségügyi tanácsadóval gazdagodott

„Nem kell ennyi kórház” – ezt jelenti a tiszás recept

A vitát Dr. Rékassy Balázs, a Tisza egészségügyi szakértőjének nyilatkozata váltotta ki, amelyben egyértelművé tette: szerinte a rendszer átalakítása együtt járna intézmények megszüntetésével is. Mint mondta: 

Ha modernizálni akarjuk a magyar egészségügyet, akkor azt is ki kell mondani, hogy nem kell ennyi kórház”

Ezután hozzátette: regionális központokban látná el a betegeket, a többi intézmény bezárását sem tartja problémának. A kormány álláspontja zonban világos: a cél nem a kórházak bezárása, hanem azok fejlesztése, hogy minden magyar ember lakóhelytől függetlenül hozzáférjen az egészségügyi ellátáshoz.

 

