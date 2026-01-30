Minden család kap kedvezményt, 80 ezer fegyveres kap pénzt – itt vannak a részletek

A csütörtöki kormányinfón bejelentett legfontosabb intézkedésekről számolt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte, a rendkívüli hideg miatt januári rezsistopot vezet be a kormány, így

minden család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben, akár gázzal, távhővel, vagy villannyal fűt.

Fotó: Kurucz Árpád

Hangsúlyozta, a magyar családok nem viselhetik az extrém időjárás okozta pluszköltségek kifizetését, ezért ennek terhét az állam átválalja. Mint fogalmazott, a cél továbbra is az, hogy a rezsicsökkentést fenntartsuk,

ha ez nem lenne, az uniós átlagot nézve 2,5-3,5-szeres árakat kellene fizetnie a magyar családoknak.

Ennek kacsán közöle azt is, hogy a kormány döntést hozott a szociális tűzifaprogram keretében a települési önkormányzatok által igényelt tűzifával kapcsolatosan is.

A szerdáig benyújtott igényeket az operatív törzs teljes mértékben kielégíti március 15-ig

– mondta.

Indul a nemzeti petíció

Gulyás Gergely úgy folytatta, megkezdődött a Nemzeti Petíció kézbesítése.

Brüsszelben újabb ukrán pénzügyi követelések kerültek napirendre, a petíció kitöltésével világossá tehetjük: Magyarország nem támogatja a háború meghosszabbítását, a magyar emberek nem fogják kifizetni a háború költségeit, Ukrajna EU- és NATO‑csatlakozása pedig csak további terheket róna Európára.

Érkezik a fegyverpénz

A miniszter arról is beszámolt, hogy pénteken kapja meg a hathavi illetménynek megfelelő fegyverpénzt 80 ezer fegyveres, köztük a katonák is, amivel szeretnék elismerni szolgálatukat, a folyamatos készenlétben végzett munkájukat, valamint azt a felelősségteljes helytállást, amelyet a honvédelem minden területén nap mint nap tanúsítanak.

A kormány döntött a fegyverpénzről is. (Forrás: Honvédelem)

Végül azt is udatta, hogy

az Európai Bíróság elmarasztaló döntést hozott Magyarországgal szemben, amiért nemmel szavazott az ENSZ egyik szakosított szervezetében a kannabisz átsorolásánál.

Hangsúlyozta, ez a döntés egyszerre sérti a magyar szuverenitást, és újabb lépést jelent a drogliberalizáció irányába.

Erre határozottan nemet mondunk, a droggal szemben zéró tolerancia van, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig itt drogliberalizáció nem lesz

– szögezte le Gulyás Gergely.