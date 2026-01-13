Ez a Tisza baja a költségvetéssel: nem a multiknak, hanem az embereknek fizeti a kamatokat a kormány

Az Origo Számháború podcast műsorában Szalai Piroska hangsúlyozta, hogy a költségvetési hiány megugrása ellenére nincs ok pánikra, mert amennyiben nem jelenik meg újabb háborús kockázat, a kormány végig tudja vinni az év elején elindított béremeléseket és nyugdíjkifizetéseket, miközben az eredményszemléletű hiány a tervezett keretek között maradhat.

Minden ezzel ellentétes híresztelés dacára, stabil és fenntartható pályán van a magyar költségvetés – mondta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó az Origo Számháború podcast legújabb adásában. A tavaly év végi hiányadat közlése után már-már világvégét látott az ellenzék, ám Szalai Piroska jelezte, nincs ebben semmi meglepő, a kormány az elmúlt évekhez hasonlóan több kiadást előre betervezett. Nem véletlenül nem tetszik a Tisza Pártnak a magyar költségvetés: ugyanis nem a multiknak, hanem a magyar embereknek fizeti ki évről évre a kamatokat a kormány.



A magyar költségvetés stabil pályán mozog a kormány intézkedéseinek köszönhetően

Szinte biztos vagyok benne, ha nem jön plusz háborús kockázat, akkor az év elején elindított béremeléseket és nyugdíjkifizetést mind végig tudjuk vinni”

- mondta a Szalai Piroska a Számháború adásában.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) egy hete közölte a tavaly decemberi és egész éves államháztartási adatokat. Az év utolsó hónapjában a költségvetés hiánya 1668 milliárd forinttal emelkedett, amivel összességében 2025-ös pénzforgalmi deficit 5738 milliárd forintot tett ki.

Bár a hiány valóban magasabb lett a kormány korábbi várakozásánál, ami miatt az ellenzék szabályos világvége hangulatot teremtett, Szalai Piroska szerint azonban ebben nincs semmi meglepő. Az ugyanis az elmúlt években is jellemző volt, hogy a kormány több kiadást előrehozott így tehermentesítve a következő évet.

Ezen felül fontos érteni azt is, hogy jelentős eltérés van a pénzforgalmi és eredményszemléletű hiány között. Míg előbbi a pénzmozgásokat rögzíti, addig az utóbbi a valós teljesülést, márpedig az Európai Unió felé ez utóbbit kell a magyar kormánynak jelentenie. Emiatt várhatóan teljesülhet a kormány azon célkitűzése, hogy a GDP 5 százaléka alatt legyen a költségvetés eredményszemléletű hiánya 2025-ben"

- tette hozzá a miniszterelnöki főtanácsadó.

Az Európai Unió sem makulátlan

Szalai Piroska arra is felhívta a figyelmet, hogy likviditáshiányára hivatkozva Brüsszel 248 milliárd forintot nem utalt át december utolsó napjaiban a magyar államnak. Hangsúlyozta azt is, hogy szó sincs "fiskális alkoholizmusról", vagy hogy hitelből finanszírozná a lakosságot támogató intézkedéseket a kormány.

A költségvetés stabil és fenntartható pályán van, amit bizonyít, hogy az alacsonyabb gazdasági növekedés ellenére is közel a várakozásoknak megfelelően alakulnak az áfabefizetések”

- mondta el a szakértő.